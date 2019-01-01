تريبيير: سألعب بأفضل ما لدي في نهائي دوري الأبطال

تريبيير يتحدث عن مواجهة توتنهام وليفربول في نهائي دوري الأبطال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كيفين تريبيير نجم نادي توتنهام إنه سيقدم أفضل أداء لديه خلال المواجهة المنتظرة أمام ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا.

وينتظر عشاق كرة القدم جميعًا المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

وحول ذلك، قال تريببر إن المباراة ستشكل جزءًا كبيرًا من مستقبل توتنهام، كذلك سيؤدي إلى نجاح موسم الفريق الذي كان مذهلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "علينا أن نلعب بأفضل ما نملك لأن هذه المباراة هي الأهم، شخصيًا سأقدم أفضل مما أمتلك، لا مجال للعب بشكل عادي حتى"

وتابع: "لقد كان مشوارنا في البطولة صعبًا، لذا سنحاول أن نتوج هذا المشوار بلقب البطولة في النهاية، نعلم دوافع ليفربول ولكننا لدينا دوافعنا أيضًا.

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يذكر أن توتنهام قد أقصى أياكس أمستردام من الدور نصف النهائي، بينما نجح ليفربول في إقصاء برشلونة من الدور ذاته بعد ريمونتادا تاريخية.