تريبيير: انتقمنا من احتفال لاعبي أرسنال

سبيرز أقصى أرسنال من كأس كاراباو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر كيران تريبيير، لاعب توتنهام، بسعادته في نجاح فريقه بإقصاء أرسنال من كأس كاراباو واعتبر الأمر انتقاماً من لقاء الدوري بين الفريقين قبل أسبوعين.

وفاز أرسنال على توتنهام بالدوري في بداية الشهر بنتيجة 4-2، ولكن سبيرز نجح في الانتصار بهدفين نظيفين مساء الأربعاء والتأهل لنصف نهائي الكأس.

وقال تريبيير مع "بي بي سي" :أنا سعيد للغاية، خصوصاً بسبب تعويضنا لخسارة الدوري والطريقة التي خسرنا بها". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "الطريقة التي احتفل بها لاعبو أرسنال بعد المباراة جرحتنا كثيراً، لا تحب الخسارة في أي مباراة، فما بالك في لقاء ديربي".

وختم: "ردينا اعتبارنا وانتقمنا من ذلك الاحتفال، كانت لهم فرصهم بالمباراة ولكن نحن كنا أكثر عملية وأنهينا فرصنا".

وسيلعب توتنهام في نصف النهائي أمام تشيلسي، بينما سيواجه مانشستر سيتي بورتون على الطرف الآخر من كأس كاراباو.