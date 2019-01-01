تريبيير: أريد البقاء في إنجلترا

مدافع توتنهام مطلوب في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كيريان تريبيير مدافع توتنهام رغبته البقاء في إنجلترا، رغم الحديث عن اهتمام يوفنتوس ونابولي بضمه هذا الصيف.

وتُحيط الإشاعات بمستقبل الظهير الأيمن خاصة بعد تراجع مستواه نسبيًا في الموسم الأخير وهو ما أدى لفقدانه لمكانه في قائمة المنتخب الإنجليزي، وقد أبدى نابولي ومن ثم يوفنتوس رغبتهما في ضمه.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا قال ردًا على تلك الإشاعات حول إمكانية تخلي السبيرز عنه "عدت للبيت بعد خسارة نهائي دوري الأبطال وقضيت بعض الوقت مع عائلتي، الآن أفكر بالتعافي من موسم طويل وصعب".

"كل شخص مخول باتخاذ قراراته، بغض النظر عن ماهية تلك القرارات. هذا النادي كان بالتأكيد رائعًا بالنسبة لي خلال السنوات القليلة الأخيرة، لكني سأستمتع بالصيف وأعود في فترة الإعداد، وهنا سأجلس مع المدرب وأتحدث معه عن مستقبلي".

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"رأيت العديد من الإشاعات حول رحيلي عن الفريق، لقد بذلت قصارى جهدي في كل مباراة معه، سواء فزنا أو خسرنا أو تعادلنا. لذا سنرى ما سيحدث في مرحلة الإعداد للموسم الجديد".

وعن أخبار الاهتمام به من خارج الدوري الإنجليزي، قال تريبيير "أريد البقاء في إنجلترا، لكن ما الذي يمكن فعله؟ سنرى ما سيحدث وما الذي يريده النادي، هذا هو الأهم. لقد قدمت كل شيء لهذا الفريق، سواء خلال الحصص التدريبية أو المباريات الرسمية، لذا سنرى ما سيحدث في فترة الإعداد".

يُذكر أن تريبيير انضم للسبيرز قادمًا من بيرنلي عام 2015 وقد لعب 113 مباراة مع الفريق، ويُعد الظهير الأيمن الأساسي للمدرب بوتشيتينو منذ رحيل كايل ووكر إلى مانشستر سيتي عام 2017.