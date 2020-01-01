تريبل إتش ينصح نجم إنجلترا برفض الانتقال لتشيلسي

من الأهداف الرئيسية لاستكمال ثورة فرانك لامبارد

قرر تريبل إتش أحد أبرز نجوم مصارعة المحترفين "WWE" بتوجيه نصيحة لديكلاس رايس نجم وسط وست هام بعدم الانتقال لصفوف تشيلسي.

تريبل إتش يعتبر من أشهر المشجعين لوست هام في العالم، وخرج أكثر من مرة للتعبير عن ذلك، والآن جاء دوره للحديث عن مستقبل رايس.

الدولي الإنجليزي صاحب الـ21 سنة انضم للفريق في 2014، وأصبح اللاعب الأبرز له في آخر موسمين، ليرتبط بقوة بالرحيل والانضمام للبلوز، ضمن الطفرة التي يقوم بها المدرب فرانك لامبارد.

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وهو ما قال عنه نجم المصارعة الشهير:"الآن نحن على موعد مع موسم جديد، لذلك لدي رسالة خاصة لديكلان رايس قررت أن أرسلها له".

وأضاف:"ديكلان، أمامك العديد من القرارات الكبيرة لتتخذها وأتفهم ذلك، ولكني أريد إخبارك بوجهة نظري الخاصة بهذا الأمر الهام".

وتابع:"أمامك فرصة لتصبح بطلاً للجماهير التي شجعتك ولهذا النادي، ولكل من شاهدك منذ بداية مسيرتك وحتى الآن، يمكنك النجاح في وست هام بأي طريقة تريدها".

واستكمل:"تستطيع أن تصبح أسطورة للنادي وتكون اللاعب الأفضل بدون منازع، أنصحك بالبقاء لتكون من أبطال الفريق مع الناس الذين جلبوك وساعدوك على النجاح".

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يذكر أن شائعات انتقال رايس لوست هام، ترتبط بشكل كبير بأنباء إمكانية رحيل الفرنسي نجولو كانتي عن تشيلسي، وسط اهتمام من إنتر بضمه.