تركي الشيخ يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

مالك نادي بيراميدز يتوقع خسارته أمام الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري المصري

فيسبوك تويتر محمد عماد

كتب المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة موجهة لجماهير النادي الأهلي عقب وداع الأخير لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مباشرة.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عقب خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا فورًا: "الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط في المركز الأول، طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة هو عبدالله السعيد".

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ويقصد آل الشيخ بهذه الرسالة مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري.

كما اعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الرسالة جزء من الحرب النفسية على الأهلي، خاصة توقيتها بعد خروج الأهلي مباشرة وتوديعه لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.