تركي آل الشيخ يوضح - هل ينضم موهبة النجم الساحلي لبيراميدز؟

كشريدة صاحب الـ23 عامًا قيل أن مالك بيراميدز يرغب في ضمه بأي مقابل مادي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن رغبة نادي بيراميدز في الحصول على خدمات وجدي كشريدة؛ ظهير أيمن النجم الساحلي التونسي.

تقرير تونسي أكد أن تركي آل الشيخ؛ مالك القلعة الزرقاء، يرغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ23 عامًا مهما كان المقابل المادي إلا أن كشريدة رفض العرض في الأخير.

وأوضح التقرير أن موهبة جوهرة الساحل يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي ولا يريد الاحتراف في الدوريات العربية.

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من جانبه، علق آل الشيخ على هذه التقارير مؤكدًا عدم صحتها نهائيًا، حيث كتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خبر غير صحيح".

يذكر أن الظهير الأيمن شارك بالأمس أساسيًا خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك المصري بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى جوهرة الساحل الهزيمة أمام الفارس الأبيض بهدف وحيد، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب سوسة في الخامس من مايو المقبل.