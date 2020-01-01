تركي آل الشيخ يوضح حقيقة علاقته برحيل رمضان صبحي عن الأهلي ومحاولة إغراء فايلر

مناوشات جديدة بين آل الشيخ والأهلي

تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، عن اتهامه برحيل رمضان صبحي عن الأهلي واقتراب انضمامه لبيراميدز.

وكان رمضان صبحي قد أعلن رغبته بالانضمام لبيراميدز، والرحيل عن الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد عدم التوصل لاتفاق بين الثنائي لشرائه من ناديه الإنجليزي.

ونفى تركي آل الشيخ بشكل نهائي علاقته برحيل رمضان صبحي عن الأهلي ومحاولة إغراء فايلر للرحيل عن الأهلي وتولي تدريب بيراميدز.

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وقال آل الشيخ في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتهموني بأحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني بفايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني برمضان".

وأضاف: "ربنا يستر على الي جاي.. أنا بأقول الي جاي لأنه واضح (احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكله بسبب تركي) ربنا يهدي الجميع وفعلًا بتمنى يلتزموا بكلمتهم أن كل واحد يركز في نفسه".

واختتم: "هو أنا طلعت اتكلم من دماغي ؟ ما انتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها".

ونشبت الصراعات بين آل الشيخ والأهلي خلال الأشهر الماضية بسبب عدم توافق وجهات النظر بسبب دعم رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية للقلعة الحمراء.