تركي آل الشيخ يوضح حقيقة انتقال عبد الله السعيد وقفشة إلى الزمالك
بلال محمد فيسبوك تويتر
كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حقيقة مفاوضات الزمالك مع ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد، ومجدي قفشة.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز يبحث عن مصلحته، نحن نسعى للتطوير والانتصارات، هذه إشاعات مقصودة، رئيس الزمالك يستخدم أسلوب الحرب النفسية".
وواصل: "أتمنى من رئيس الزمالك، عدم إقحامنا ف أزمات، القلعة البيضاء لها أسلوبها وطرقها وكذلك الأهلي والإسماعيلي وكل الفرق".
وتابع: "أيضاً نحن لنا أسلوبنا في العمل، إذا رأينا مصلحة الفريق في التعاقد مع لاعب أو التخلي عن لاعب سنفعل ذلك فوراً".
وأكمل: "كيف نقول إن هناك مفاوضات مع عبد الله وهو قائد فريق بيراميدز!".
فرحة الصعود للممتاز وما أحلاها فرحة 🙌— جول مصر (@goaleg) April 19, 2019
لاعبو فريق إف سي مصر بعد الصعود رسميًا للدوري الممتاز 🔝
(📽: FB/reda.elweeshi) pic.twitter.com/EgjPhzsOTZ
الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز، مساء الثلاثاء القادم في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.