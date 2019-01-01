تركي آل الشيخ يوضح حقيقة انتقال عبد الله السعيد وقفشة إلى الزمالك

رئيس نادي بيراميدز يتحدث عن الأنباء التي ترددت حول انتقال ثنائي الفريق إلى الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حقيقة مفاوضات الزمالك مع ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد، ومجدي قفشة.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز يبحث عن مصلحته، نحن نسعى للتطوير والانتصارات، هذه إشاعات مقصودة، رئيس الزمالك يستخدم أسلوب الحرب النفسية".

وواصل: "أتمنى من رئيس الزمالك، عدم إقحامنا ف أزمات، القلعة البيضاء لها أسلوبها وطرقها وكذلك الأهلي والإسماعيلي وكل الفرق".

وتابع: "أيضاً نحن لنا أسلوبنا في العمل، إذا رأينا مصلحة الفريق في التعاقد مع لاعب أو التخلي عن لاعب سنفعل ذلك فوراً".

وأكمل: "كيف نقول إن هناك مفاوضات مع عبد الله وهو قائد فريق بيراميدز!".

فرحة الصعود للممتاز وما أحلاها فرحة 🙌

لاعبو فريق إف سي مصر بعد الصعود رسميًا للدوري الممتاز 🔝



(📽: FB/reda.elweeshi) pic.twitter.com/EgjPhzsOTZ — جول مصر (@goaleg) April 19, 2019

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز، مساء الثلاثاء القادم في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.