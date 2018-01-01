تركي آل الشيخ يودع الجماهير السعودية بـ8 رسائل مهمة

بعد إعفاءه من منصب رئاسة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ يوجه رسائل مهمة إلى الجماهير السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق، رسائل إلى الجمهور السعودي، بعد قرار إعفاءه من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل في رئيسًا للهيئة.

قرار إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه، جاء بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

تركي آل الشيخ، حرص على توجيه رسائل إلى الجماهير الرياضية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاءت التغريدات كالآتي:

بكل جهد واخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الامير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ماتم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت ادام الله عزه واطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

ادارة الرياضة من اصعب المؤسسات لانك تتعامل مع وسط عاطفي يطلق احكامه من القلب اكثر من العقل، ولذلك اتفهم هجوم وغضب مشجعي كل الاندية أحيانا، ثم رضاهم ومدحهم واشادتهم مرة اخرى، وهذه ليست تناقضات لكن تقلبات عاطفية اتفهمها. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

ضميري راض كل الرضا، لاني اجتهدت وعملت بجد واخلاص وكنت اضع امام عيني خدمة بلادي وشبابه وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد، ومهما فعلت فهذا واجبي وليس فضل مني بل فضل بلادي علي وقادتها الكرام سدد الله خطاهم. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

نحن كسعوديين لا نخدم هذه البلاد طمعا في منصب أو جاه، أو مال، هو حب رضعنا من اثداء أمهاتنا، ونبتت عليه لحومنا وسرى في دمائنا، هذه هي السعودية وهذا هو الاصل في كل رجالها وفقهم الله. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

اليوم أغادر الوسط الرياضي، عرفت فيه رجالا ثقات يستطيعون المساهمة في دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محبا للرياضة واغادرها محبا لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

أما الجمهور الرياضي السعودي، فأقول: انتم طاقات كبيرة، دول كثيرة تتمنى هذه الكثافة وهذا الحراك الذي تقومون به، خرجت من بينكم مشرّفا بالقيادة الرياضية، وأعود بينكم متشرفا بأن اكون احدكم كما أنا دائما، صحيح نتخانق ونزعل ونرضى، لكن لا تسمحوا لأي دخيل يستغل ما بيننا في الاضرار ببلدنا — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

اتمنى التوفيق لاخي وصديقي الامير عبد العزيز نعم الرجل.. كفو وستين كفو..

إن اخطأت فصدور اخوان مثلكم تتسع لاخطائي، وإن إصبت فذلك فضل ربي ثم توجيهات قيادتنا وجهد المخلص المقصر.

قولوا: حتوحشنا 😊، بس بدون هاشتاق 😜 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

أشكر مولاي خادم الحرمين وسيدي ومولاي ولي العهد على الثقة في تعييني رئيس لهيئة الترفية ... تجربة جديدة يارب وفقني لخدمة ولاة امري واخواني وخواتي الشعب العظيم 👍🏻🇸🇦♥️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 27, 2018

تركي آل الشيخ تولى منصب رئيس الهيئة العامة للرياض، في سبتمبر 2017، بدلصا من محمد بن عبد الملك آل الشيخ.