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الدوري المصري الممتاز

تركي آل الشيخ يكشف اقتراب بيراميدز من لاعب دولي خلال ساعات

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بيراميدز يقترب من الإعلان عن الصفقة الجديدة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف تركي آل الشيخ، رئيس ومالك نادي بيراميدز المصري، عن صفقة جديدة أجنبية للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، أمس، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه قبل مواجهة الزمالك.

وأكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودي، أن النادي اقترب من التعاقد مع لاعب لاتيني مهاري خلال ساعات.

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وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صفقه خلال ساعات إن شاء الله لاعب دولي".

وأضاف: "لاعب لاتيني دولي مهاري الظهر إذا تيسرت الامور نعلنها".

ويواجه بيراميدز نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، الخميس المقبل.

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