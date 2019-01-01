تركي آل الشيخ يكشف اقتراب بيراميدز من لاعب دولي خلال ساعات

بيراميدز يقترب من الإعلان عن الصفقة الجديدة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف تركي آل الشيخ، رئيس ومالك نادي بيراميدز المصري، عن صفقة جديدة أجنبية للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، أمس، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه قبل مواجهة الزمالك.

وأكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودي، أن النادي اقترب من التعاقد مع لاعب لاتيني مهاري خلال ساعات. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صفقه خلال ساعات إن شاء الله لاعب دولي".

وأضاف: "لاعب لاتيني دولي مهاري الظهر إذا تيسرت الامور نعلنها".

ويواجه بيراميدز نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، الخميس المقبل.