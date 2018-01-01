تركي آل الشيخ يرصد أشياءً لم تعجبه بالكرة السعودية وبشرى لاتحاد جدة

رئيس هيئة الرياضة يتحدث عن أزمة الاتحاد ومشكلة النصر والوحدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن اندهاشه مما يتردد عن تدخله في اختصاصات اتحاد الكرة السعودي، رافضًا الحكم على عمل المسؤولين الحاليين برئاسة قصي الفواز.

وكان الفواز قد فاز بمقعد رئاسة اتحاد الكرة في أكتوبر الماضي بالتزكية، ومن المقرر أن يستمر حتى عام 2022.

آل الشيخ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "لا أتدخل، لماذا لا تصدقون؟، أنا أتابع فقط عمل اتحاد الكرة من بعيد، لكنني لا أتدخل بشكل مباشر في عمله".

وبسؤاله عن مدى رضاه عن الكرة السعودية، علق: "ماذا سيفرق إذا كنت راضيًا أو غير راضٍ؟، لكن هناك بعض الأشياء التي لم أكن أود أن تحدث، كبعض الأغلاط التحكيمية وأغلاط في التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، وكذلك بعض الشد والجذب في الإعلام الرياضي".

وأضاف: "لكن لا بد أن أؤكد أن الحكم على اتحاد الكرة حاليًا مبكر وظالم، هناك تركة ثقيلة عليه، وعلينا أن ننتظر في الحكم عليهم، خاصة وأنهم مختلفون عن سابقيهم".

وتطرق رئيس الهيئة للحديث عن معاناة اتحاد جدة الحالية في ظل تذيله جدول الترتيب: "لقد اجتمعت منذ يومين مع لؤي ناظر؛ رئيس النادي، وكانت هناك عديد المناقشات المثمرة لما فيه صالح العميد، وأبشر الجمهور أنهم سيرون اتحاد مختلف في يناير، قدمنا كامل الدعم لمجلس ناظر.

"أقولها بوضوح سترون الاتحاد وأحد والحزم وفرق المؤخرة بصورة مختلفة، والاتحاد بشكل خاص دخل مجلس إدارته في مفاوضات مع ثلاثة لاعبين محليين على مستوى عالٍ وكذلك هناك ستة أو سبعة لاعبي أجانب سينضموا له في يناير".

وتابع: "لن أدعم الفرق في يناير كما فعلت في الصيف، حفاظًا على تنافسية الدوري، كما أن دور وكان الاتحاد السعودي قد رفض احتجاج العالمي حول مشاركة الثنائي أحمد عبده وعلي النمر؛ لاعبي الوحدة، خلال مواجهة الفريقين. النصر استند في احتجاجه كونهما ثنائي من المواليد في الوقت الذي تنص به اللوائح على مشاركة لاعب واحد فقط من المواليد، إلا أن الاتحاد السعودي رفض الاحتجاج لعدم تقديمه في الوقت القانوني وهو 48 ساعة بعد انتهاء المباراة.وحملة ادعم ناديك وأعضاء الشرف قد حان، لدعم أنديتهم، لكنني أتدخل في حالات خاصة كحالة الاتحاد وأحد، وسندعمهم بما يحتاجونه".

آل الشيخ اختتم حديثًا بموقفه من أزمة احتجاج النصر على مشاركة علي النمر؛ لاعب الوحدة، أمامه في ظل وجود لاعبًا آخر من المواليد بالملعب: "تابعت القضية مثل الجميع، وهناك لجان مختصة تنظر في هذه القضايا".