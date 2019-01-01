تركي آل الشيخ يرد على "عتاب المحب" من أسرة الخطيب: حقهم فوق رأسي

وفد من الرئيس الشرفي السابق للأهلي يزور بيبو

طالب تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، محبيه من الجماهير بالتوقف عن توجيه الإساءات إلى أسرة محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، ردًا على عتاب وصله من حرم بيبو.

رئيس ألميريا أرسل اليوم الثلاثاء، وفدًا إلى منزل رئيس القلعة الحمراء، للاطمئنان على صحته، بعدما عانى من آلام شديدة في الظهر خلال الفترة الماضية، ولم يتحدد بعد حاجته لتدخل جراحي من عدمه.

ورد الخطيب بتوجيه الشكر للرئيس الشرفي السابق للأهلي، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية. (طالع التفاصيل)

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبد الرحمن الحمود، للاطمئنان على صحته … ووصلي عتاب محب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي … أنا وبيبو رجال ونتحمل … أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر، لا أسمح بالإساءة لهم، ولم أجد منها وبناتها إلا كل الاحترام ورفي وتربية طيبة".

وأضاف: "عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة … اختشوا … وحقها وبناتها على رأسي من فوق … وتفرح برجعة الكابتن سليمًا معافى … آمين".

يذكر أن آل الشيخ أعلن مؤخرًا تنازله عن كافة القضايا التي رفعها من قبل إبان فترة الأزمات مع مجلس الأهلي، مشددًا على عودته داعمًا للكيان ومحب له. (طالع التفاصيل)