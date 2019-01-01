تركي آل الشيخ: سأشجع الزمالك الخميس المقبل

مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

وجه تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز المصري، رسالة إلى الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك الخميس المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، الخميس المقبل على ملعب "بتروسبورت"، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وداعب آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، الجماهير بأنه سيشجع نادي الزمالك الخميس المقبل، كمناوشات مع المتابعين قبل اللقاء. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حشجع الزمالك الخميس.. مين معايا".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 38 نقطة، حيث أن الأبيض له 3 مباريات مؤجلة.