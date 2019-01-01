تركي آل الشيخ: زيارتي لم تكن للزمالك وهذه حقيقة دعمى لصفقة بوطيب

بعدما قام الزمالك بالتجهيز للزيارة تم إلغائها في اللحظات الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تركي آل الشيخ؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، أنه حدث لغط بسبب زيارته التي ألغيت لنادي الزمالك، موضحًا أنها لم تكن زيارة لأهداف رياضية.

وكان من المفترض أن يقوم مالك بيراميدزبزيارة للقلعة البيضاء في أواخر ديسمبر الماضي إلا أنه تم الإعلان عن إلغاء الزيارة في اللحظات الأخيرة.

آل الشيخ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "الزيارة لم تكن لنادي الزمالك بل كانت لرئيس النادي بصفة شخصية كصديق ومحب لي وللمملكة السعودية، أتشرف بالتواجد في الزمالك في أي وقت، لكن الزيارة لم تكن لأي أهداف رياضية، وفي أقرب زيارة لي بمصر سأزوره في بيته".

رسميًا.. تركي آل الشيخ يقرر التراجع عن بيع نادي بيراميدز ✔️



(🎥: @Turki_alalshikh )pic.twitter.com/s0RjB2FfAr — جول مصر (@goaleg) ١٣ يناير ٢٠١٩

وعما تردد عن رفض مسؤولي الأبيض دعمه لصفقة المغربي خالد بوطيب، المنضم حديثًا لصفوف الفارس الأبيض، أوضح: "العلاقة طيبة بيني كرئيس الاتحاد العربي ونادي الزمالك وبين بيراميدز والزمالك وكان هناك عديد من التعاون بين الفريقين حتى وصلنا لمرحلة أصبحنا منافسين، وهذا شجار ودي بيننا، وكل فترة الانتقالات ندرس أي نادي يمكننا دعمه، حتى أنني اجتمعت مع رئيس الاتحاد السكندري لدعم الفريق لأنه يشارك في البطولة العربية، أبوابنا مفتوحة لكل الأندية".

وكان رئيس القلعة البيضاء قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المغربي أنه آل الشيخ عرض عليه دعم الصفقة إلا أنه رفض، مؤكدًا أن الصفقة تم دفع ثمنها بالكامل من خزينة النادي.

رئيس الاتحاد العربي قام من قبل بدعم الفارس الأبيض بعدد من الصفقات منها التونسي فرجاني ساسي، بجانب المدير الفني الحالي السويسري كريستيان جروس.