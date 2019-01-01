تركي آل الشيخ للمصريين: المسامح كريم

عام من الخلافات والشد والجذب بين الطرفين، قرر وزير الترفيه السعودي إيقافه

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أعلن تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، عن العفو عن كل من أساء إليه من المصريين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا سحبه كافة القضايا.

مالك ألميريا دخل في العديد من الخلافات مع الجمهور المصري خلال الموسم الماضي وقتما كان مالكًا لبيراميدز المصري وعقب توتر العلاقات بينه وبين محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي.

ومنذ فترة، أعلن آل الشيخ قيامه بحصر كافة الإساءات التي تعرض لها من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يوقف كل من تسول له نفسه الإساءة إليه من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة … لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي … وعفا الله عما سلف … والمسامح كريم".

يذكر أن وزير الترفيه السعودي كان قد قام ببيع بيراميدز إلى الإماراتي سالم الشامسي في نهاية الموسم الماضي، بعد موسم ناجح قضاه في الاستثمار بالدوري المصري.

وخاض آل الشيخ تجربة الاستثمار في إسبانيا مع بداية الموسم الحالي، بشراء ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثاني الإسباني.