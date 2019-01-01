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تركي آل الشيخ نافيًا الشائعات: صفقات بيراميدز تتم بسرية كاملة

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صفقة أو ربما صفقتين يترقبهما الجمهور في بيراميدز

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

طالب تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترديدها حول ناديه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إبرام الصفقات يتم في سرية تامة.

وتتردد عديد الشائعات في كل مرة يعلن بها مالك بيراميدز عن الاقتراب من إبرام صفقة جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري والتي كان آخرها اقترابه من التعاقد مع مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي، إلا أن الأخير أعير إلى أحد السعودي، وتعاقد آل الشيخ مع السوري عمر خربين؛ مهاجم الهلال السعودي.

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آل الشيخ أعلن بالأمس أنه اقترب من إبرام صفقة، وربما تكون صفقتين دون الكشف عن أي تفاصيل، لتبدأ بعدها الشائعات.

واضطر بعدها مالك بيراميدز للتوضيح، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الصفقات والتعاقدات وبيع وشراء اللاعبين في نادي بيراميدز يتم في دائرة ضيقة، لا تتعدى الخمسة أشخاص وبسرية كاملة".

وأضاف: "كل ما يشاع في البرامج والسوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة (لا أريد أن أقول كذب)، أي لا تنقلوا أي خبر إلا من هذه الصفحة أو حساب النادي في كل ما يتعلق بالنادي وبي".

يذكر أن بيراميدز تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري مع ستة لاعبين هم: عبد الله السعيد، عمرو مرعي، السوري عمر خربين، البوركيني إيريك تراوري، الإكوادوري سيفونتي، والبيروفي بينافينتي.

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