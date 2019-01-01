تركي آل الشيخ: الأهلي البطل وأفريقيا هدفنا

بيراميدز يلعب على المركز الثالث رغم فوزه على الأهلي والزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يزال تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، مصرًا على أن فريقه لن يتوج بطلًا للدوري الموسم الجاري، مؤكدًا أنه يرى الأهلي هو البطل.

الأزرق حقق الفوز الليلة أمام الزمالك بهدف وحيد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ26.

دياز: بيراميدز يعيش أفضل حالاته وسنقاتل على اللقب للنهاية

ومنذ أيام كذلك انتصر بيراميدز على الأهلي بالنتيجة نفسها، ليسقط القطبين في خمسة أيام.

آل الشيخ قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "سعيد بتحقيق الفوز واحتلال الصدارة، بيراميدز لديه أفضل نوعية لاعبين في مصر، والدليل الفوز على الأهلي والزمالك".

وأضاف: "الزمالكاوية يتحدثون عن حكم المباراة، وأنا كذلك يمكنني أن أتحدث فمحمد عنتر وطارق حامد يستحقان الطرد، خاصة حامد الذي استحق الطرد ثلاث مرات، لكن أنا يعجبني روحه العالية في الملعب".

البدري: ما يحققه بيراميدز إنجاز كبير واستنفار آل الشيخ أتى بثماره

مالك القلعة الزرقاء تابع: "أؤكد ما قلته من قبل، الأهلي سيكون هو بطل الدوري والزمالك صاحب المركز الثاني، أما بيراميدز فيلعب على المركز الثالث، وهدفه المشاركة في إحدى بطولتي أفريقيا".

يذكر أن الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 63 ليقفز على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 60 نقطة، وإن كان له مباراتين مؤجلتين.