تركي آل الشيخ: احترم الزمالك الكبير.. والسعيد تعرض للظلم في الأهلي

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة إساءته للزمالك

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، عن حقيقة إساءته للزمالك خلال الأيام الأخيرة، وكواليس زيارته لمحمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكان تركي آل الشيخ قد داعب الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بكلمات عن لقاء الزمالك والأهلي في السوبر المصري.

وقال آل الشيخ عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحب وأقدر نادي الزمالك الكبير، وأن كلماتي منذ أيام هي مزاح مع الجماهير وليس إساءة للنادي الأبيض".

وتابع رئيس هيئة الترفية: "السعيد ظُلم في الأهلي بشكل واضح، والإدارة طلبت تجديد عقد اللاعب ثم رفضت استمراره في الفريق ومن بعد ذلك نفذت وعدي لأنني لا أخلف كلمتي".

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وأضاف آل الشيخ: "أتمنى مواجهة الأهلي نظيره ألميريا الإسباني، في ستاد القاهرة الدولي بحضور 90 ألف مشجع خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن آل الشيخ اشترى نادي ألميريا الإسباني بداية الموسم الحالي، ويسير الفريق بشكل جيد للغاية في الدوري الإسباني للدرجة الثانية.



