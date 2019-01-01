إيمانويل بيدرو: متحمس للموسم الجديد وجماهير ألميريا ستشعر بالفخر

قبل المباراة المنتظرة بافتتاح الموسم الجديد

أعرب بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي ألميريا الإسباني، عن تطلعه للموسم القادم للفريق بدوري الدرجة الثانية.

ألميريا يشهد طفرة واسعة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد قيام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بشراء حقوق ملكيته.

المدرب البرتغالي كشف عن آخر استعدادات فريقه، قبل المباراة الأولى أمام ألباسيتي غداً السبت بافتتاح الموسم.

وقال إيمانويل في تصريحات صحفية:"الظهور الأول دائماً في غاية الأهمية، نريد الفوز على فريق صعب أمام جمهورنا".

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وأضاف:"قمنا بالتحضير على أعلى مستوى ممكن، ودرسنا الخصم بصورة جيدة وسنسعى للتعامل بتركيز بالكرة وبدونها".

وفي نهاية حديثه تعهد البرتغالي لجماهير ناديه، برؤية أداء يدعو للفخر على مدار الموسم الحالي.