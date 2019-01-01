تركي آل الشيخ ينفي مفاوضات ألميريا لضم أزارو

لا يوجد نية لضم لاعبين من الدوري المصري حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى تركي آل الشيخ المالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني وجود أي مفاوضات لضم لاعبين من الدوري المصري هذا الصيف.

وكان رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية السابق قد تخلى عن حصته في نادي بيراميدز المصري وبدأ تجربة جديدة في إسبانيا، وقد عين فورًا محمد العاصي مديرًا تنفيذيًا للنادي.

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وزعمت عدة تقارير صحفية مصرية دخول ألميريا في مفاوضات لضم وليد أزارو خاصة أن محمد العاصي هو وكيل أعماله، وتحدثت تلك التقارير عن عرض بقيمة 4 ملايين يورو رفضه الأهلي الراغب في الحصول على 6 ملايين يورو.

آل الشيخ نفى كل هذا مؤكدًا أنه لا ينوي ضم أي لاعبين من الدوري المصري حاليًا، إذ كتب عبر حسابه الرسمي في فيس بوك "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي ... معرفش الإشاعات دي بتطلع من فين ؟! الي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".

يُذكر أن ألميريا وفور انتقال ملكيته للمسؤول السعودي أعلن تعيين بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا للفريق، وهو الذي تولى مهمة تدريب التعاون السعودي في الموسم الماضي وفاز معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وتحصل على المركز الثالث في الدوري، وقد كان أحد المرشحين لتدريب الزمالك الموسم القادم.