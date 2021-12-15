تركيا تنقذ برشلونة.. ظهور مهتم أخيرًا بالتعاقد مع صفقة كومان "الغريبة"

يسعى برشلونة للتخلص من لوك دي يونج هذا الشتاء، ويبدو أن الطريق بات ممهدًا الآن لتحقيق هذه الرغبة في ظل انعدام سابق للمهتمين بالحصول على خدمات الدولي الهولندي.

وتمتد إعارة دي يونج مع برشلونة حتى نهاية هذا الموسم، وناديه الأصلي، إشبيلية، لا يريد إعادته إلى رامون سانشيز بيزخوان وكسر إعارته مع النادي الكتالوني في يناير، لعدم الحاجة له.

النبأ السعيد الذي زفته شبكة "موندو ديبورتيفو" كان اهتمام فناربخشه بالتوقيع مع لوك دي يونج خلال الشتاء المقبل.

بجانب الفائدة الفنية من إنهاء وجود دي يونج في برشلونة، فإن النادي سيستفيد ماديًا من خلال دفع فناربخشه لبقية قيمة إعارة اللاعب إلى البرسا، والبالغة نصف مليون يورو، بعد أن دفع الكتلان نصف مليون آخر لانتداب اللاعب صيفًا.

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وكان الدوري التركي ملاذًا لبرشلونة في الصيف الماضي أيضًا، عندما تحصل بشكتاش على خدمات منبوذ رونالد كومان، ميراليم بيانيتش، وتحمل جزءًا كبيرًا من راتبه ساهم في تخفيض حدة الأزمة الاقتصادية في كامب نو.

إشبيلية يحلم بأن يتمكن لوك دي يونج من الإقناع مع فناربخشه حتى يتمكن من بيعه بأي قيمة جيدة في الصيف المقبل خاصةً وأن عقده لا يزال ممتدًا في الأندلس حتى 2023.

رونالد كومان كان السبب في انتداب دي يونج صاحب الـ30 عامًا إلى برشلونة، بعد فشل إدارة خوان لابورتا في ضم أي مهاجم بالصيف الماضي بفعل الأزمة الاقتصادية.

ورغم الإصابات المتعددة التي يعاني منها برشلونة هجوميًا وآخرها ممفيس ديباي، خرج دي يونج تمامًا من حسابات تشافي هيرنانديز ولا نية لاستمراره بعد يناير مهما كلف الأمر.