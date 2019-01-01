الانتقالات

تركيا الوجهة الأقرب لستوريدج

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وجهة نجم ليفربول السابق دانييل ستوريدج في طريقها للوضوح

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن الواجهة المقبلة لنجم ليفربول السابق دانييل ستوريدج ستكون الدوري التركي على الأرجح.

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وكان ستوريدج قد رحل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع الفريق وعدم تجديده.

وبذلك أصبح النجم الإنجليزي لاعبًا حرًا، في انتظار أي نادٍ يقرر ضمه في صفقة انتقال حر بشرط اتفاق الطرفين فقط.

وحول ذلك، وعقب العديد من الأنباء حول احتمالية ذهابه إلى قطر أو أمريكا أو الصين، يبدو أن الوجهة الأقرب ستكون تركيا.

وحسب عدة صحف فإن ترانبزون سبور التركي عرض من أجل ضم ستوريدج واللاعب أبدى موافقته مبدئيًا، ولكنه يفضل الانتظار إلى نهاية الميركاتو.

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يذكر أن ستوريدج كان قد حقق مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كلقب وحيد حققه خلال مسيرته الكروية مع الريدز.

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