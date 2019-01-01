ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2019 | سواريز يرافق زاباتا وكوتينيو في الصدارة وميسي في المركز الثاني

تعرف على ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2019 بعد الجولة الثانية من دور المجموعات

أحمد رضوان | تويتر

يعيش عشاق كرة القدم في العالم صيفاً ساخناً هذا الموسم، فهناك بطولتان قاريتان قويتان انتظرهما متابعي الساحرة المستديرة منذ شهور سيزيدوا حرارة الصيف، الأولى هي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والثانية هي كوبا أمريكا البرازيل 2019.

تحمل هذه النسخة الرقم 46 من البطولة الأهم في أمريكا الجنوبية، وستكون هذه النسخة خاصةً بالنسبة لعشاق الكرة العربية، حيث ستشرف بتواجد منتخب قطر بطل آسيا 2019، ليسجل بذلك تاريخاً لم يسبقه أحد من أشقائه، وهو المشاركة في المحفل الأمريكي الجنوبي.

كانت النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا في عام 2016، وكانت هذه النسخة استثنائية وأقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية احتفالاً بمرور 100 عاماً على انطلاق البطولة، وكان هداف النسخة الأخيرة من المسابقة هو التشيلي إدواردو فارجاس برصيد 6 أهداف، أما ليونيل ميسي نجم الأرجنتين فجاء في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

سيواصل هذا الثنائي الصراع هذا العام على لقب هداف كوبا أمريكا، لكن سيضاف لهم أسماء جديدة من المتوقع أن تتألق مثل روبيرتو فيرمينو الذي قاد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وزميله السابق في الريدز والحالي في منتخب البرازيل فيليبي كوتيينيو، كذلك مهاجم أتالانتا الذي لفت الأانظار في الدوري الإيطالي هذا الموسم الكولومبي دوفان زاباتا.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2019.

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جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2019

افتتح كوتينيو بطولة كوبا أمريكا مع البرازيل بقوة وسجل هدفين في مباراة الافتتاح، كذلك سجل فارجاس هدفين في لقاء تشيلي الأول أمام اليابان الذي فاز به حامل اللقب بالأربعة، أما زاباتا ففي لقاء كولومبيا الأول ضد الأرجنتين شارك في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني للآلبيثيليستي، وفي اللقاء الثاني لمنتخب بلاده لعب دور المنقذ وسجل هدف انتصاره على قطر العنيدة.

واجهت أوروجواي اليابان في اليوم قبل الأخير من الجولة الثانية في دور المجموعات لكوبا أمريكا، وانتهى اللقاء الأفضل في البطولة حتى الآن بتعادل الفريقين إيجابياً بهدفين لكلٍ منهما.

صعد لاعبان للصدارة رفقة الخماسي المتواجد في الجولة الثالثة من دور مجموعات المسابقة هما داروين ماتشيس الفنزويلي، وإيفرتون البرازيلي الذي سجل الهدف الثالث للسليساو في مباراتهم الأخيرة ضد بيرو، والتي انتهت بفوز السامبا بخماسيةٍ نظيفة.

جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2019: