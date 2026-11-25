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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين

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تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأهم والأغلى بين كل البطولات التي تتنافس عليها الفرق حول العالم، بل يعتبرها البعض في مكانة كأس العالم بالنسبة للمنتخبات.

البطولة الأكثر إثارة والتي شهدت ظهور وإبداع العديد من اللاعبين ومعهم نجوم عالميين جعلوا ليالي الثلاثاء والأربعاء بمثابة سهرة ساحرة لا ينساها أي مشجع لكرة القدم.

البطولة قدمت لنا دي ستيفانو وبوشكاش ويوهان كرويف إيزيبيو وخينتو، وكذلك كريسبو وديل بييرو ودروجبا وراؤول وشيفتشينكو وفان نيستلروي، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإرلينج هالاند وكيليان مبابي ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم عبر التاريخ.

ما ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما موقف محمد صلاح ومبابي وهالاند وغيرهم من النجوم التي لا تزال تنشط في المسابقة الأكثر متابعة حول العالم؟

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من الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟

حينما نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، فلا صوت يعلو فوق صوت كريستيانو رونالدو، فهو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة والذي حققها خمس مرات.

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لا يمكن أيضًا تجاهل ليونيل ميسي الذي يعد أسرع من وصل إلى 100 هدف في البطولة وأول من كسر رقم راؤول الذي ظل لسنوات طويلة مسيطرًا على صدارة الهدافين.

هذا بجانب روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما ومحمد صلاح الذين أظهروا قدرات خاصة في دوري أبطال أوروبا وقادوا فرقهم لحصد البطولة.

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ونذكر أيضًا هالاند، الذي يمتلك أفضل معدل تهديفي في البطولة للاعب موجود حاليًا في أوروبا، بجانب ساحر ريال مدريد الجديد كيليان مبابي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ: