جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية في كأس العرب للمنتخبات 2021، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأخضر؟

بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.

يشارك في كأس العرب 2021 23 منتخبًا، وقد تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث تبدأ منتخبات المستوى الأول - البالغ عددها 9 منتخبات - البطولة مباشرةً من دور المجموعات، فيما تبدأ بقية المنتخبات من الملحق المؤهل.

المنتخب السعودي هو أحد كبار المنتخبات العربية على مر تاريخه، وهو أحد المنتخبات التسع التي ستستهل مشوارها من دور المجموعات، كما هو الحال للمنتخب المصري والمغربي والجزائري والقطري المستضيف وغيرهم.

يمتك منتخب السعودية تاريخ طويل في بطولة كأس العرب، فهو ثاني أكثر منتخب فاز بالبطولة حيث رفع كأسها مرتين، وذلك خلف المنتخب العراقي الذي فاز بها 4 مراتٍ من قبل.

وبعد إجراء قرعة كأس العرب 2021 في أبريل، نتعرف على مجموعة السعودية في البطولة العربية في نسختها الجديدة، وجدول مباريات الأخضر والقنوات الناقلة.

مجموعة السعودية في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة المنتخب المغربي القوي، وسيلحق بهما الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، ومباراة فلسطين وجزر القمر.

مسارنا في #كأس_العرب2021 تحدد ✅



الصقور في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب 🇲🇦، وبإنتظار منتخبان يحجزان تذكرة العبور من الملحق ⏳ pic.twitter.com/ZnTvryexFd — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 27, 2021

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأردن / جنوب السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فلسطين / جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2021؟

حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن القنوات الناقلة لكأس العرب 2021، لكن يتوقع أن يتم نقل البطولة مجانًا عبر كافة القنوات والمنصات العربية.

وفي هذا الحالة ستنقل مباريات المنتخب السعودي في البطولة العربية 2021 على القنوات الرياضية السعودية، والتي تعتبر الناقل الرئيسي لأهم فعاليات الكرة السعودية.

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات الأخضر في البطولة عبر التلفاز، يمكنك متبعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

يستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الفائز من الأردن وجنوب السودان، ثم سيواجه الفائز من فلسطين وجزر القمر، وستكون مباراته الأهيرة هي قمة المجموعة ضد المنتخب المغربي.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021