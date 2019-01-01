تعرف على ترتيب مجموعة وجدول مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

كل ما تريد معرفته عن مباريات المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019 بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الأولى جنباً إلى جنب زيمبابوي، الكونغو وأوغندا

أحمد رضوان | تويتر

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية في كل مكان في العالم انطلاق البطولة الأقوى في القارة كأس أمم أفريقيا في نسختها الجديدة، والتي ستحتضنها الأراضي المصري للمرة الرابعة في التاريخ في الصيف القادم، وذلك ابتداءً من 21 يونيو حتى 17 يوليو.

سيشارك المنتخب المصري في النسخة القادمة من المسابقة باعتباره البلد المستضيف لها، وستكون هذه المشاركة الثالثة والعشرين للفراعنة في بطولتهم المفضلة، والتي حصلوا عليها ورفعوا كأسها أكثر من أي منتخب إفريقي آخر متفوقين على منتخباتٍ عريقة مثل الكاميرون ونيجيريا وغانا.

فازت مصر بكأس أمم أفريقيا 7 مراتٍ في تاريخها مسجلةً بذلك رقماً قياسي يصعب كسره، وكانت هي بطلة النسختين الأولتين عامي 1957 و1959 على التوالي، وبعد غيابٍ استمر لقارابة الثلاثين عاماً عادت لمنصة التتويج تحديداً في عام 1986، وبعدها بـ8 سنوات نجح الجوهري في تكرار الإنجاز وفاز باللقب من جيد، واستمر الغياب حتى استلم حسن شحاتة مقاليد الأمور، ونجح في الفوز بالكأس الغالية 3 مراتٍ متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

اعتاد المنتخب المصري الوصول للمربع الذهبي للبطولة عند إقامته على أرضه، ففي النسخة الأولى عام 1974 حصل على المركز الثالث بعد الفوز على الكونغو برباعيةٍ نظيفة، وفي عام 1986 فاز بالمسابقة على حساب الكاميرون بعد تخطيها بركلات الترجيح في النهائي، وهو الأمر الذي تكرر تماماً في عام 2006 لكن المنافس هذه المرة كان منتخب كوت ديفوار الذي كان مسلحاً بمجموعة من الأساطير التي حفرت اسمها بحروفٍ من نور في القارة السمراء. أبرزهم دروجبا ويايا توريه وكولو توريه.

وفي هذا التقرير نُقدم لكم دليلاً كاملاً عن الأجندة المستقبلية لمنتخب مصر، وسنستعرض كذلك نتائجه في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، المباريات التحضيرية التي خاضها من أجل الاستعداد للمسابقة، بالإضافة إلى القائمة المستدعاة للبطولة من قل أجيري وجدول مباريات الفراعنة في دور المجموعات.

اقرأ أيضاً.. كأس أمم أفريقيا 2019 | الموعد، المجموعات، القنوات الناقلة، التذاكر، الملاعب ونظام البطولة

مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم كأس أمم أفريقيا في البداية للكاميرون، فشارك المنتخب المصري في التصفيات للصحول على مقعد في البطولة، لكن بعض ضمانه التأهل وتحديداً بعد الجولة الخامسة من التصفية، سحب لكاف التنظيم من الأسود ومنحه للفراعنة.

أوقعت قرعة التصفيات مصر في المجموعة العاشرة رفقة تونس والنيجر وسوازيلاند التي تغير إسمها فيما بعد إلى إي سوايتيني، ونجحزملاء محمد صلاح في الحصول على المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن نسور قرطاج الذين حلقوا الصدارة منفردين.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 6 5 0 1 12 4 +8 15 2 مصر 6 4 1 1 16 5 +11 13 3 النيجر 6 1 2 3 4 11 -7 5 4 إي سواتيني 6 0 1 5 2 14 -12 1

كانت بداية منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 سيئة إلى حدٍ ما، حيث خسروا بهدفٍ نظيف من منتخب تونس، لكنه استفاق وسحق النيجر في اللقاء الثاني بنصف دستة أهداف، ثم انتصر على إي سواتيني ذهاباً وإياباً بأربعة أهدافٍ لهدف في اللقاء الأول وهدفين نظيفين في الثاني، ثم استضاف الفراعنة أسود قرطاج وفازوا عليهم بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وذلك قبل التعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله مع الميناس.

نتائج مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة الملعب تونس - مصر 11 يونيو 2017 0-1 ملعب رادس الأوليمبي مصر - النيجر 8 سبتمبر 2018 0-6 استاد برج العرب مصر - إي سواتيني 12 أكتوبر 2018 1-4 استاد السلام إي سواتيني - مصر 16 أكتوبر 2018 2-0 استاد مافوسو مصر - تونس 16 نوفمبر 2018 2-3 استاد برج العرب النيجر - مصر 23 مارس 2019 1-1 استاد جنرال سيني كوتشي

نتائج مباريات مصر التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019

خاض منتخب مصر حتى الآن مباراة تحضيرية واحدة لكأس أمم أفريقيا، كانت في مارس 2019 ضد منتخب نيجيريا وانتهت بانتصار النسور بهدفٍ نظيف، ومن المنتظر أن يخوض الفراعنة مباراتين أخرتين قبل انطلاق البطولة بأيام ضد تنزانيا وغينيا.

نتائج مباريات مصر التحضيرية لكأس أفريقيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة الملعب نيجيريا - مصر 26 مارس 2019 0-1 استاد ستيفن كيشي مصر - تنزانيا الخميس 13 يونيو 2019،

18:00 مصر، 20:00 المغرب 0-1 استاد برج العرب مصر - غينيا الأحد 16 يونيو 2019،

18:00 مصر، 20:00 المغرب 1-3 استاد برج العرب

ترتيب مجموعة ومواعيد ونتائج مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة 3 منتخباتٍ متوسطة القوة في القارة السمراء، هي الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، التي خاض معها الفراعنة مباراة الافتتاح وفازوا بهدفٍ نظيف وضعهم في قمة المجموعة، وذلك قبل فوز أوغندا على الكونغو بهدفين نظيفين افتكا بهما الصدارة.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2019:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مصر 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 أوغندا 2 1 1 0 3 1 +2 4 3 زيمبابوي 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 الكونغو 2 0 0 2 0 4 -4 0

كانت أولى مباريات منتخب مصر هي مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 يوم الجمعة 21 يونيو 2019 ضد زيمبابوي، وانتصر بها بهدفٍ نظيف سجله تريزيجيه ثم واجه الكونغو الديموقراطية في 26 من نفس الشهر وانتصر عليها بهدفين نظيفين، أما آخر مباريات الفراعنة في دور المجموعات فستكون ضد أوغندا في 30 يونيو.

مواعيد ونتائج مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا:

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - زيمبابوي الجمعة 21 يونيو 2019،

22:00 مصر، 21:00 المغرب 0-1 استاد القاهرة الدولي مصر - الكونغو الديموقراطية الأربعاء 26 يونيو 2019،

22:00 مصر، 21:00 المغرب 0-2 استاد القاهرة الدولي أوغندا - مصر الأحد 30 يونيو 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد القاهرة الدولي

قائمة مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن المدرب المكسيكي خافيير أجيري القائمة الأولية في 21 مايو 2019، وشملت هذه القائمة 25 اسماً سيتم تقليصهم فيما بعد إلى 23 تتكون منهم القائمة النهائية لمصر في كأس أمم أفريقيا 2019.

قائمة مصر لكأس أمم أفريقيا 2019: