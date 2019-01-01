تصفيات أمم أفريقيا: مصر تتعثر أمام كينيا والسنغال تتخطى الكونغوِ

كل ما تريد معرفته عن تصفيات كأس أمم أفريقيا، مواعيد ونتائج المباريات وترتيب مجموعات مصر والجزائر وتونس والمغرب، ونظام التأهل لنسخة الكاميرون 2021

أحمد رضوان | تويتر

أجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس 18 يوليو 2019، واستضافتها مدينة القاهرة قبل نهائي كأس الأمم 2019 بيوم واحد، والذي أقيم على أرض مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو 2019.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سُحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ظهرت الكرة العربية بمظهر مشرف في كأس أمم أفريقيا 2019، ووصل منتخبان عربيان للمربع الذهبي، هما تونس التي اكتفت بالمركز الرابع بعد الخسارة من الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث، والجزائر التي تستعد لمناطحة السنغال القوية جدًا في النهائي يوم الجمعة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 قبل انطلاق دورها التمهيدي في أكتوبر القادم، ما هو نظام التأهل للكان؟ وما هي مجموعات العرب؟ وأكثر من ذلك..

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ما هو نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021؟

تم تصنيف منتخبات إفريقيا إلى 5 مستوياتٍ حسب تصنيف الفيفا في يونيو 2019، وتغيب منتخبان عن التصفيات هما إريتريا والصومال.

ستبدأ منتخبات المستوى الخامس من الدور التمهيدي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، أما بقية المنتخبات فستكون بدايتها من دور المجموعات، وهو الدور الثاني والأخير في التصفية المؤهلة للكاميرون 2021.

ستشارك 8 منتخبات في الملحق المؤهل لدور المجموعات، وهذا الدور سيكون عبارة عن مواجهات بنظام خروج المغلوب ستلعب بنظام الذهاب والإياب، وسيتأهل منه 4 منتخبات للتصفية الرئيسية.

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ستشارك الأسود غير المروضة في النسخة القادمة من كأس الأمم باعتبارها البلد المستضيف، لكنها ستتواجد في المجموعة السادسة في التصفيات كما حدث في تصفيات 2019، وكما أصبح معتادًا في مرحلة التصفيات لأكثر البطولات القارية على غرار كأس أمم أوروبا وكأس آسيا.

تتواجد 4 منتخبات في كل مجموعة من مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ستتواجه جميعها ذهابًا وإيابًا وفي النهاية سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

مواعيد كأس أمم أفريقيا 2021:

الدور الجولة الموعد التمهيدي الذهاب 7 أكتوبر 2019 الإياب 15 أكتوبر 2019 المجموعات الجولة الأولى 11 - 19 نوفمبر 2019 الجولة الثانية الجولة الثالثة 31 أغسطس 2020 الجولة الرابعة 8 سبتمبر 2020 الجولة الخامسة 5 - 13 أكتوبر 2020 الجولة السادسة 9 - 17 نوفمبر 2020

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

كانت بداية الدور الأول من دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021 بمواجهة بين مالاوي وجنوب السودان انتهت لصالح الأول بهدفٍ نظيف، وفي مفاجأة مدوية تعدل منتخب الرأس الأخضر مع الكاميرون سلبيًا بدون أهداف، فيما فازت نيجيريا على بنين بهدفين لهدف.

السودان هو صاحب ضربة بداية العرب في التصفيات، وكانت قوية بسحق ساو تومي برباعيةٍ نظيفة، وفي ختام اليوم الأول فازت السنغال على الكونغو بهدفين نظيفين.

في اليوم الثاني من الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا تعادلت مصر مع كينيا بهدفٍ لمثله في الإسكندرية، وفازت جزر القمر على توجو بهدفٍ نظيف.

جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ناميبيا 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشاد 1 0 0 1 1 2 -1 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالاوي 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 بوركينا فاسو 1 0 1 0 0 0 0 1 3 أوغندا 1 0 1 0 0 0 0 1 4 جنوب السودان 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السودان 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب أفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ساو تومي 1 0 0 1 0 4 -4 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جامبيا 1 1 0 0 3 1 +3 3 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكونغو الديموقراطية 0 0 0 0 0 0 0 6 4 أنجولا 1 0 0 1 1 3 -2 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أفريقيا الوسطى 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوروندي 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موزمبيق 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 الرأس الأخضر 1 0 1 0 0 0 0 1 3 الكاميرون 1 0 1 0 0 0 0 1 4 رواندا 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جزر القمر 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 كينيا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 مصر 1 0 1 0 1 1 0 1 4 توجو 6 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوتسوانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غينيا بيساو 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 السنغال 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 الكونغو 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 إي سواتيني 1 0 0 1 0 3 -3 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الحادية عشر المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مدغشقر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية عشر المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 ليسوتو 1 0 1 0 1 1 0 1 3 سيراليون 1 0 1 0 1 1 0 1 4 بنين 1 0 0 1 1 2 -1 0

نتائج مباريات الجولة الأولى في تصفيات كأس أمم أفريقيا

المباراة الموعد النتيجة مالاوي - جنوب السودان الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-1 أفريقيا الوسطى - بوروندي الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-2 سيراليون - ليسوتو الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 نيجيريا - بنين الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-2 ناميبيا - تشاد الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-2 غينيا بيساو - إي سواتيني الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-3 الكاميرون - الرأس الأخضر الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-0 السودان - ساو تومي الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 السودان، 20:00 المغرب 0-4 السنغال - الكونغو الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 بوركينا فاسو - أوغندا الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-0 أنجولا - جامبيا الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 3-1 توجو - جزر القمر الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-0 موزمبيق - رواندا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-2 مصر - كينيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 الجزائر - زامبيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر الكونغو الديموقراطية - الجابون الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب الكونغو الديموقراطية - ليبريا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب غانا - جنوب أفريقيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب مالي - غينيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب تنزانيا - غينيا الاستوائية الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب زيمبابوي - بوتسوانا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

18:00 مصر، 17:00 المغرب المغرب - موريتانيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب تونس - ليبيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:00 ليبيا، 20:00 تونس مدغشقر - إثيوبيا السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب كوت ديفوار - النيجر السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب

نتائج الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

تخطى منتخب تشاد ليبيريا بركلات الجزاء بعد أن خسر في الذهاب بهدفٍ نظيف وفاز في الإياب بنفس النتيجة، وتخطى جنوب السودان سيشيل بثلاثة أهدافٍ لهدف، فيما صعد ساو تومي لتصفيات كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على موريشيوس بخمسة أهدافٍ لهدفين، وأخيرًا تخطت جامبيا جيبوتي بركلات الترجيح.

مواجهات الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2021: