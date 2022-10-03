ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2022-23، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

هذا الموسم الثاني بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.

فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الخليج، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة العدالة والحدة صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط الفيصلي والأهلي والحزم.

أما عن الهابطين، فكانوا الخماسي الجبل والدرعية والنهضة والكوكب ويبشة، وصعد بدلاً منهم الرياض والعربي والقيصومة ليتقلص عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

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Shahid Shahid

ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ما هي الكرة المستخدمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تم الإعلان عن الكرة المستخدمة في مسابقة دوري يلو السعودي والتي تمتلك مواصفات خاصة.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأخدود 5 4 0 1 10 4 +6 12 2 الحزم 6 3 2 1 12 7 +5 11 3 الجبلين 6 3 2 1 10 7 +3 11 4 الفيصلي 5 3 1 1 8 5 +3 10 5 القيصومة 6 2 4 0 8 6 +2 10 6 العربي 5 2 3 0 8 5 +3 9 7 الأهلي 5 2 2 1 5 3 +2 8 8 جدة 5 2 2 1 5 4 +1 8 9 الشعلة 5 2 1 2 6 4 +2 7 10 الخلود 5 2 1 2 6 4 +2 7 11 الساحل 5 1 3 1 5 6 -1 6 12 الرياض 5 2 0 3 5 8 -3 6 13 هجر 6 1 2 3 6 8 -2 5 14 أحد 5 1 2 2 2 5 -3 5 15 العروبة 5 1 2 2 4 8 -4 5 16 نجران 6 0 3 3 6 12 -6 3 17 القادسية 5 0 2 3 5 9 -4 2 18 العين 5 0 1 4 3 9 -6 1

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة



جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب هجر - الحزم الإثنين 3 أكتوبر 2022،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 2-3 ملعب نادي هجر القيصومة - الجبلين الإثنين 3 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 2-2 ملعب نادي الباطن نجران - العين الإثنين 3 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-0 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية القادسية - الرياض الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر - مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية أحد - العربي الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

18:45 السعودية، 17:45 مصر - ملعب نادي أحد الأخدود - الشعلة الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر - مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية الخلود - الساحل الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر - ملعب نادي الحزم العروبة - الفيصلي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر - ملعب نادي العروبة جدة - الأهلي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر - الجوهرة المشعة

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - العروبة الجمعة 16 سبتمبر 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر 2-2 مدينة الملك سعود الرياضية الأهلي - أحد الجمعة 16 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 0-3 الجوهرة المشعة الرياض - نجران السبت 17 سبتمبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 2-3 الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض الجبلين - الأخدود السبت 17 سبتمبر 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر 0-2 الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الحزم - الخلود السبت 17 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-1 نادي الحزم الشعلة - القيصومة الأحد 18 سبتمبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 1-0 نادي الشعلة الفصلي - الساحل الأحد 18 سبتمبر 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر 1-1 مدينة المجمعة الرياضية العربي - جدة الأحد 18 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 0-0 إدارة التعليم بعنيزة القادسية - هجر الأحد 18 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العروبة - الأهلي الأحد 11 سبتمبر 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر 0-0 ملعب نادي العروبة أحد - العين الأحد 11 سبتمبر 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر 0-1 ملعب نادي أحد نجران - الجبلين الأحد 11 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 3-1 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية هجر - الرياض الإثنين 12 سبتمبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر 1-0 ملعب نادي هجر القيصومة - الحزم الإثنين 12 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 1-1 ملعب نادي الباطن الخلود - العربي الإثنين 12 سبتمبر 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر 2-1 ملعب نادي الحزم الأخدود - الفيصلي الإثنين 12 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-2 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية الساحل - الشعلة الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر 1-1 ملعب نادي النهضة جدة - القادسية الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 1-2 ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب القادسية - العروبة الإثنين 5 سبتمبر 2022،



18:30 السعودية، 17:30 مصر 2-1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الحزم - نجران الإثنين 5 سبتمبر 2022،



19:00 السعودية، 18:00 مصر 1-4 ملعب نادي الحزم الأهلي - الخلود الإثنين 5 سبتمبر 2022،



20:35 السعودية، 19:35 مصر 0-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية الفيصلي - هجر الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،



18:50 السعودية، 17:50 مصر 0-1 مدينة المجمعة الرياضية الجبلين - أحد الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،



19:20 السعودية، 18:20 مصر 0-1 استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي العين - القيصومة الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،



20:35 السعودية، 19:35 مصر 1-0 مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية الشعلة - جدة الأربعاء 7 سبتمبر 2022،



18:40 السعودية، 17:40 مصر 2-1 ملعب نادي الشعلة العربي - الساحل الأربعاء 7 سبتمبر 2022،



18:55 السعودية، 17:55 مصر 0-2 ملعب إدارة التعليم الرياض - الأخدود الأربعاء 7 سبتمبر 2022،



20:35 السعودية، 19:35 مصر 3-0 استاد الملك فهد الدولي

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب الساحل - العين الإثنين 29 أغسطس 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 1-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية هجر - الشعلة الإثنين 29 أغسطس 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر 1-0 ملعب نادي هجر نجران - القادسية الإثنين 29 أغسطس 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 1-1 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية القيصومة - العربي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر 2-2 ملعب نادي الباطن الخلود - الرياض الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر 0-1 ملعب نادي الحزم العروبة - الحزم الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

19:20 السعودية، 18:20 مصر 2-0 ملعب نادي العروبة الأخدود - الأهلي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 0-2 مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية الفيصلي - الجبلين الأربعاء 31 أغسطس 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر 1-3 مدينة المجمعة الرياضية جدة - أحد الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 1-1 ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى