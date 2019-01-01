ترتيب الدوري السعودي 2019-2020 | الأهلي يتخلف عن ركب الهلال والنصر والاتحاد بالتعادل مع العدالة

تعرف على ترتيب فرق وهدافي الدوري السعودي 2019-2020 بعد نهاية الجولة الأولى

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.

فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وبذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها.

امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفها عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

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ترتيب الدوري السعودي 2019-2020

كانت افتتاحية الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2019 ميلاديًا، 21 ذو الحجة 1440 هجريًا، وكانت ضربة البداية بمواجهة بين النصر حامل اللقب وضمك الصاعد حديثًا، وانتهت بانتصار العالمي بهدفين نظيفين وضعاه على قمة الترتيب.

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واجه الأهلي العدالة الصاعد حديثًا أيضًا في نفس اليوم وتعرض لهزة عنيفة بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، وفي اليوم الثاني انتصر الهلال على الصاعد الثالث أبها بأربعة أهدافٍ لهدفين، وفاز الاتحاد على الرائد بثلاثة أهدافٍ لهدف.

ترتيب الدوري السعودي:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 1 1 0 0 4 2 +2 3 2 الاتحاد 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 النصر 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 الاتفاق 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 الشباب 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 التعاون 1 0 1 0 1 1 0 1 7 الأهلي 1 0 1 0 1 1 0 1 8 الحزم 1 0 1 0 1 1 0 1 9 العدالة 1 0 1 0 1 1 0 1 10 الفيصلي 1 0 1 0 0 0 0 1 11 الفيحاء 1 0 1 0 0 0 0 1 12 الفتح 1 0 0 1 1 2 −1 0 13 أبها 1 0 0 1 2 4 −2 0 14 الرائد 1 0 0 1 1 3 −2 0 15 الوحدة 1 0 0 1 0 2 −2 0 16 ضمك 1 0 0 1 0 2 −2 0

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2019-2020

سجل بافيتيمبي جوميس هدفين من رباعية الهلال في أبها وحلق مبكرًا في الصدارة، ثم لحق به رومارينيو بعد أن سجل هدفين من ثلاثية الاتحاد في الرائد.

ترتيب هدافي الدوري السعودي:

الترتيب اللاعب الأهداف =1 رومارينيو - الاتحاد 2 =1 بافيتيمبي جوميس - الهلال 2 =3 محمد السهلي - الرائد 1 =3 دانييل أليكسيتش - الأهلي 1 =3 هيلدون راموس - التعاون 1 =3 فواز الطريس - الاتفاق 1 =3 فانيفا أندرياتسيما - أبها 1 =3 سعد بقير - أبها 1 =3 أليو سيسيه - العدالة 1 =3 جوليانو - النصر 1 =3 سيباستيان جيوفينكو - الهلال 1 =3 كريستيان خوانكا - الشباب 1 =3 عبد الرزاق حمد الله - النصر 1 =3 عمر خربين - الهلال 1 =3 دانيلو أسبريلا - الشباب 1

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2019-20: