جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2020-21

تعرف على ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى موسم 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

انطلق موسم 2020-2021 من الدوري السعودي الدرجة الأولى في 20 أكتوبر 2020 ومن المقرر أن يستمر حتى مايو 2021.

كانت النسخة الأولى من مسابقة القسم الثاني في المملكة العربية السعودية في 1976 أي منذ حوالي 45 عامًا، ومنذ ذلك الحين مرت بأسماء عديدة حتى استقرت تحت اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019 .

يشارك في الدوري السعودي الدرجة الأولى 20 فريقًا يتنافسون على الصعود للدوري السعودي للمحترفين ، ومع نهاية الموسم تصعد الثلاثة فرق لمتصدرة مباشرةً، وقد صعد الموسم الماضي الباطن والقادسية والعين، وهبط من دوري المحترفين الثلاثي الفيحاء والحزم والعدالة.

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يهبط رباعي المؤخرة إلى الدوري السعودي الدرجة الثانية، وقد هبد الموسم الماضي المجزل والتقدم والأنصار وحطين، وصعد الرباعي هجر والدرعية وعرعر والساحل.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2020-2021 ...

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ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2020-21

عزز نادي الحزم صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى بعد الفوز على الجبلين بهدفين لهدف، حيث أصبح رصيده 37 نقطة.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الحزم 14 12 1 1 33 13 +20 37 2 الفيحاء 14 9 4 1 27 11 +16 31 3 الجبلين 14 8 4 2 20 10 +10 28 4 العدالة 14 6 6 2 22 10 +12 24 5 هجر 13 7 3 3 16 10 +6 24 6 الدرعية 14 6 5 3 14 8 +6 23 7 الطائي 13 6 2 5 17 14 +3 20 8 الخليج 13 4 6 3 12 9 +3 18 9 الساحل 14 3 9 2 8 10 -2 18 10 الكوكب 13 4 5 4 10 12 -2 17 11 أُحد 14 4 5 5 10 19 -9 17 12 نجران 13 4 4 5 16 1 0 17 13 جدة 13 4 3 6 15 17 -2 15 14 الجيل 13 3 5 5 10 15 -5 14 15 الثقبة 13 3 4 6 16 19 -3 13 16 الشعلة 14 2 5 7 8 16 -8 11 17 النهضة 13 1 7 5 10 15 -5 10 18 البكيرية 14 2 4 8 8 21 -13 10 19 عرعر 13 2 3 8 10 18 -8 9 20 النجوم 14 1 3 10 7 26 -19 6

جدول مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 14