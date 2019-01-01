مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2019-20

ندى الشافعي

تستعد الأندية الإنجليزية لبداية الجولة السادسة من الدوري الأكثر مشاهدة في العالم يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 21 محرم 1441 هجرياً.

شهد الدوري الإنجليزي بداية قوية وغير متوقعة منذ بداية الموسم، وهذه عادة الدوري الأقوي على الإطلاق لا يمكن التنبؤ بما سيحدث، حيث تلقى العملاق مانشتر سيتي صاحب اللقب الموسم الماضي هزيمة من نورويتش وشهدت الجولة الخامسة تألق العديد من اللاعبين مثل أليسون ليفربول وكانتويل والثنائي سيرخيو أجويرو هداف السيتيزنس وتامى إبراهام مهاجم تشيلسي اللذان تصدرا قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

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شهدت الجولة الخامسة أيضًا عودة صلاح، وكان الفرعون قد افتتح التسجيل في الدوري بهدف في شباك نورويتش في الجولة الأولي من البريميرليج، ويتصدر حتي الأن ليفربول جدول الدوري برصيد 15 نقطة ولم يخسر أي مباراة حتي الأن، وينتظره مباراة قوية مع البلوز في الدولة السادسة.

تشيلسي بفضل هدافية تامي إبراهام استطاع أن يصل إلى 11 هدفاً ويحقق رقم تاريخي، أما مانشستر يونايتد استطاع تحقيق الفوز الثاني له في الدوري عن طريق هدف ماركوس راشفورد أمام لسيتر سيتي في الجولة الخامسة.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة السادسة: المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ساوثامبتون - بورنموث سانت ماري الجمعة 20 سبتمبر 2019،

21 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كريس كافاناغ beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - توتنهام كينج باور السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 بيرنلي - نورويتش سيتي تيرف مور السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دافيد كوت beIN SPORTS HD 7 إيفرتون - شيفيلد يونايتد جوديسون بارك السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سيمون هوبر beIN SPORTS HD 1 مانشستر سيتي - واتفورد ملعب الاتحاد السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل يونايتد - برايتون جيمس بارك السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2 وست هام - مانشستر يونايتد ملعب لندن الأوليمبي الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2 كريستال بالاس - وولفرهامبتون سيلهرست بارك الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية ستيوارت آتويل beIN SPORTS HD 1 آرسنال - أستون فيلا ملعب الإمارات الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 1 تشيلسي - ليفربول ستامفورد بريدج الأحد 23 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة الخامسة في البريميرليج:

للإصابة للإيقاف إيمرسون - تشيلسي بيلي شارب - شيفيلد يونايتد كونستانتينوس مافروبانوس - آرسنال آرثر ماسواكو - وست هام كيران تيرني - آرسنال لا يوجد أليكساندر لاكازيت - آرسنال لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد كالوم هودسون أودوي - تشيلسي لا يوجد أنطونيو روديجير - تشيلسي لا يوجد آيميريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد أليسون - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد جون ستونز - مانشستر سيتي لا يوجد إيريك بايلي - مانشستر يونايتد لا يوجد تيموثي فوسو مينساه - مانشستر يونايتد لا يوجد أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد لا يوجد جيوفاني لو تشيلسو - توتنهام لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد دانييل أمارتي - ليستر سيتي لا يوجد لوك شاو - مانشستر يونايتد لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد أندريه جوميش - إيفرتون لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: