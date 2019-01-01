مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، جدول الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20 يوم السبت 28 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 29 محرم 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع جولة جديدة رائعة وحماسية من جولات البريميرليج الذي بدأ بحماس قوي منذ الجولة الأولى.

شهدت الجولة السابقة أكثر من حدث هام، فقد كانت قمة الجولة السابقة هي لقاء ليفربول وتشيلسي والتي حسمها الريدز بعدما انتصروا بهدفين مقابل هدف ليحتفظ بالصدارة، بينما كانت من أكبر مفاجآت الجولة والتي كانت أهمها على الإطلاق هي هزيمة مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على يد وست هام، ولا يسعنا التحدث عن الجولة السابقة دون ذكر الانتصار الرهيب لمانشستر سيتي على واتفورد بثمانية أهداف دون رد.

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يفتتح النجم المصري محمد صلاح وزملائه الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20 بمباراة هامه لاستمرار الفريق بالصدارة، والتي سيحل فيها ضيفاً على شيفيلد يونايتد بملعب برامول لين في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

بينما سيستضيف توتنهام صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط فريق ساوثهامبتون على ملعب توتنهام هوتسبير في الرابعة عصراً، وفي نفس التوقيت سيحل برايتون ضيفاً على تشيلسي باستاد ستامفورد بريدج، وفي المساء سيحل مانشستر يونايتد بهجومه المرعب ضيفاً على إيفرتون في مباراة من أقوى مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20.

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وفي اليوم الثاني من الجولة سيستضيف ملعب كينج باور لقاء ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، وفي آخر أيام الجولة وهو يوم الاثنين 30 سبتمبر سنكون على موعد مع قمة مباريات الجولة عندما يحل آرسنال ضيفاً على مانشستر يونايتد في التاسعة مساءً على ملعب الأولد ترافورد.

ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة السابعة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - ليفربول برامول لين السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 11 كريستال بالاس - نورويتش سيتي سلهارست بارك السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 10 أستون فيلا - بيرنلي ملعب فيلا بارك السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD 8 بورنموث - وست هام دين كورت السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ستيوارت أتويل beIN SPORTS HD 9 وولفرهامبتون - واتفورد استاد مولينيو السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 12 توتنهام - ساوثهامبتون توتنهام هوتسبير السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 11 تشيلسي - برايتون ستامفورد بريدج السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أندريه مارينر إيفرتون - مانشستر سيتي جوديسون بارك السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 11 ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد ملعب كينج باور الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية كريج باوسن مانشستر يونايتد - أرسنال أولد ترافورد الاثنين 30 سبتمبر 2019،

1 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كيفين فريند

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للإصابة للإيقاف ألكسندر لاكازيت - آرسنال أينسلي مايتلاند نيلس - أرسنال كونستانتينوس مافروبانوس - آرسنال بيلي شارب - شيفيلد يونايتد داني درينكووتر - بيرنلي رومان غانم سايس - وولفرهامبتون إيمرسون بالميري - تشيلسي لا يوجد أنطونيو روديجر - تشيلسي لا يوجد أندرياس كريستنسن - تشيلسي لا يوجد أندريه جوميش - إيفرتون لا يوجد جيمس ماديسون - ليستر سيتي لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد أليسون - ليفربول لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد جون ستونز - مانشستر سيتي لا يوجد إيميرك لابورتي - مانشستر سيتي لا يوجد ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد لا يوجد دوايت جايل - نيوكاسل يونايتد لا يوجد موسى دجينيبو - ساوثهامبتون لا يوجد جيوفاني لو سيلسو - توتنهام لا يوجد ريان سيسيجنون - توتنهام لا يوجد مانويل لانزيني - وست هام لا يوجد

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ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: