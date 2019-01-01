ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20 | ليفربول يواصل انطلاقته المثالية بفوز صعب على ليستر سيتي

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي في إطار مباريات الجولة الثامنة

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرًا جدًا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، وشهد حدثًا جديدًا لم يكن معتادًا في السنوات الماضية، هو انحصار الصراع على اللقب بين فريقين فقط على غرار ما يحدث كل عام في الدوري الإسباني، وكان هذان الفريقان هما ليفربول ومانشستر سيتي.

نجح بيب جوارديولا في الحفاظ للأزرق السماوي على لقب البريميرليج بعد أن حصد 98 نقطة كاملة، أما الريدز فرغم حصولهم على عدد نقاط قياسي إلا أنهم اكتفوا بالمركز الثاني، وشاهدوا حلم الحصول على البريميرليج يذهب من بين أيديهم من جديد.

لم يختلف شكل الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كثيرًا عن صراع اللقب، فبعد صراع قوي بين الرباعي سيرخيو أجويرو وأوباميانج وماني وصلاح، نجح الثلاثي الإفريقي في تقاسم جائزة الهداف برصيد 22 هدفًا لكلٍ منهم، أما الكون الأرجنتيني فاكتفى بالمركز الثاني بفارق هدف واحد.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسوا فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

سيزار أزبيليكويتا: مانشستر سيتي وليفربول رفعا مستوى البريميرليج

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020

انطلقت الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 5 أكتوبر، وكانت البداية بمباراة برايتون وتوتنهام والتي شهدت انهياراً جديداً للسبيرز بعد السقوط بثلاثية نظيفة، ليواصل الفريق اللندني النتائج السيئة مع بوتشينيو مؤخراً.

حقق ليفربول فوزاً صعباً للغاية على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، كما سقط نورويتش على ملعبه بعد الخسارة الثقيلة أمام الفيلانز بخماسية، وتعثر إيفرتون مجدداً مع ماركو سيلفا بعد أن هُزم أمام بيرنلي بهدف نظيف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 8 8 0 0 20 6 +14 24 2 مانشستر سيتي 7 5 1 1 27 7 +20 16 3 ليستر سيتي 8 4 2 2 14 7 +7 14 4 كريستال بالاس 8 4 2 2 8 8 0 14 5 بيرنلي 8 3 3 2 11 9 +2 12 6 أرسنال 7 3 3 1 12 11 +1 12 7 وست هام 8 3 3 2 11 11 0 12 8 توتنهام 8 3 2 3 14 12 +2 11 9 تشيلسي 7 3 2 2 14 13 +1 11 10 بورنموث 7 3 2 2 13 12 +1 11 11 مانشستر يونايتد 7 2 3 2 9 7 +2 9 12 شيفيلد يونايتد 8 2 3 3 7 7 0 9 13 برايتون 8 2 3 3 8 10 -2 9 14 أستون فيلا 8 2 2 4 13 12 +1 8 15 وولفرهامبتون 7 1 4 2 9 11 -2 7 16 ساوثامبتون 7 2 1 4 7 11 -4 7 17 إيفرتون 8 2 1 5 6 13 -7 7 18 نورويتش سيتي 8 2 0 6 10 21 -11 6 19 نيوكاسل 7 1 2 4 4 13 -9 5 20 واتفورد 8 0 3 5 4 20 -16 3