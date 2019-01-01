ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يوقف ليفربول والسيتي يقترب

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد مبارايات الأحد الممتاز

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرًا جدًا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، وشهد حدثًا جديدًا لم يكن معتادًا في السنوات الماضية، هو انحصار الصراع على اللقب بين فريقين فقط على غرار ما يحدث كل عام في الدوري الإسباني، وكان هذان الفريقان هما ليفربول ومانشستر سيتي.

نجح بيب جوارديولا في الحفاظ للأزرق السماوي على لقب البريميرليج بعد أن حصد 98 نقطة كاملة، أما الريدز فرغم حصولهم على عدد نقاط قياسي إلا أنهم اكتفوا بالمركز الثاني، وشاهدوا حلم الحصول على البريميرليج يذهب من بين أيديهم من جديد.

لم يختلف شكل الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كثيرًا عن صراع اللقب، فبعد صراع قوي بين الرباعي سيرخيو أجويرو وأوباميانج وماني وصلاح، نجح الثلاثي الإفريقي في تقاسم جائزة الهداف برصيد 22 هدفًا لكلٍ منهم، أما الكون الأرجنتيني فاكتفى بالمركز الثاني بفارق هدف واحد.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسوا فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

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ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020

انطلقت الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي مساء السبت ١٩ أكتوبر بمواجهة قوية بين إيفرتون وويستهام يونايتد، وقد استطاع فريق ملعب جوديسون بارك أن يُحقق أخيرًا أول انتصار له في الدوري منذ ٥ مباريات كانت كُلها هزائم متتالية، بعدما أسكن شباك فريق كتيبة مانويل بيليجريني هدفين نظيفين، ليُبقي هذا الفوز على المدرب ماركو سيلفا في الدفة الفنية للتوفيز رغم كل ما تم إثارته عن احتمالية رحيله.

في الوقت نفسه فقد واصل توتنهام هوتسبيرز النتائج السلبية، وهذه المرة بتعادل مخيب للآمال أمام ضيفه واتفورد بهدف لكل منهما، في مباراة كانت من المفترض أن تكون سهلة للسبيرز كوّن منافسهم هو متذيل ترتيب الدوري ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار حتى الآن، فيما استمر تشيلسي في المنحنى المتصاعد رفقة المدرب فرانك لامبارد، وهذه المرة بفوز بشق الأنفس على نيوكاسل يونايتد في ملعب ستامفورد بريدج بهدف نظيف من توقيع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو.

أما الأهم فكان الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، لتعود كتيبة المدرب بيب جوارديولا إلى سكة الانتصارات التي فقدتها الجولة الماضية قبل التوقف الدولي بهزيمة مفاجئة جدًا من وولفرهامبتون، ليُعلن زملاء كيفن دي بروينه عن عزمهم الحفاظ على لقبهم واستمرار مطاردة ليفربول الحالم بمعانقة لقب البريميرليج.

في قمة مباريات الجولة بديربي شمال غرب إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، كان الشياطين الحمر على وشك إلحاق الهزيمة الأولى بالريدز بعد أن تقدم بهدف مثير للجدل عن طريق راشفورد بعد مراجعة تقنية الفار، قبل أن يحرز البديل لالانا هدف التعادل في الدقيقة 85 وهو أول هدف يسجله اللاعب في الدوري منذ عامين تقريباً.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 9 8 1 0 21 7 +14 25 2 مانشستر سيتي 9 6 1 2 29 9 +20 19 3 ليستر سيتي 9 5 2 2 16 8 +8 17 4 تشيلسي 9 5 2 2 19 14 +5 17 5 آرسنال 8 4 3 1 13 11 +2 15 6 كريستال بالاس 9 4 2 3 8 10 -2 14 7 توتنهام 9 3 3 3 15 13 +2 12 8 بيرنلي 9 3 3 3 12 11 +1 12 9 بورنموث 9 3 3 3 13 13 0 12 10 ويستهام 9 3 3 3 11 13 -2 12 11 أستون فيلا 9 3 2 4 15 13 +2 11 12 ولفرهامبتون 9 2 5 2 12 12 0 11 13 مانشستر يونايتد 9 2 4 3 10 9 +1 10 14 إيفرتون 9 3 1 5 8 13 -5 10 15 شيفيلد يونايتد 8 2 3 3 7 7 0 9 16 برايتون 9 2 3 4 9 12 -3 9 17 ساوثامبتون 9 2 2 5 9 16 -7 8 18 نيوكاسل 9 2 2 5 5 14 -9 8 19 نورويتش سيتي 9 2 1 6 10 21 -11 7 20 واتفورد 9 0 4 5 5 21 -16 4

نتائج مباريات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي 2019-20