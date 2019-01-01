ترتيب فرق وهدافي الدوري الإنجليزي 2019-20 | مانشستر سيتي يضغط على ليفربول وستيرلينج وبوكي في الصدارة

تعرف على جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد انطلاق الجولة الثانية

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرًا جدًا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، وشهد حدثًا جديدًا لم يكن معتادًا في السنوات الماضية، هو انحصار الصراع على اللقب بين فريقين فقط على غرار ما يحدث كل عام في الدوري الإسباني، وكان هذان الفريقان هما ليفربول ومانشستر سيتي.

نجح بيب جوارديولا في الحفاظ للأزرق السماوي على لقب البريميرليج بعد أن حصد 98 نقطة كاملة، أما الريدز فرغم حصولهم على عدد نقاط قياسي إلا أنهم اكتفوا بالمركز الثاني، وشاهدوا حلم الحصول على البريميرليج يذهب من بين أيديهم من جديد.

لم يختلف شكل الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كثيرًا عن صراع اللقب، فبعد صراع قوي بين الرباعي سيرخيو أجويرو وأوباميانج وماني وصلاح، نجح الثلاثي الإفريقي في تقاسم جائزة الهداف برصيد 22 هدفًا لكلٍ منهم، أما الكون الأرجنتيني فاكتفى بالمركز الثاني بفارق هدف واحد.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسوا فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

سيزار أزبيليكويتا: مانشستر سيتي وليفربول رفعا مستوى البريميرليج

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020

كانت افتتاحية الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بين إيفرتون وأستون فيلا الذي يلعب له نجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه، والذي شارك بشكلٍ أساسي ونجح في الفوز مع فريقه بهدفين نظيفين.

خرج لامبارد بتشيلسي من عنق الزجاجة في لقاء البلوز ضد نورويتش سيتي، ونجح في الفوز بصعوبةٍ بثلاثة أهدافٍ لهدفين مسجلاً بذلك الفوز الأول لأسود لندن كمدربًا.

واصل مانشستر يونايتد السقوط بعد تعادله في الجولة السابقة مع وولفرهامبتون، لكن هذه المرة أمام كريستال بالاس الذي لم يكتف بالتعادل بل حقق فوزًا بهدفين لهدف، أما واتفورد فقد خسر للمرة الثالثة على التوالي فرحل جراسيا بعد عام تقريبًا من تتويجه مدرب الشهر الموسم الماضي.

لماذا طلب جوارديولا ضم محرز؟ ردود فعل غاضبة في مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

كانت قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بين ليفربول وآرسنال، ورغم محاولة الجانرز تحقيق المفاجأة ومباغتة الريدز إلا أن فارق المستوى حسم الأمور لصالح زملاء محمد صلاح.

افتتح مانشستر سيتي اليوم الثاني من الجولة الثالثة في البريميرليج بفوز عريض على بورنموث بثلاثيةٍ نظيفة، عاد بها للمركز الثاني بفارق نقطتين عن فريق كلوب الذي لم يخسر حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 3 3 0 0 9 3 +6 9 2 مانشستر سيتي 3 2 1 0 10 3 +7 7 3 آرسنال 3 2 0 1 4 4 0 6 4 ليستر سيتي 3 1 2 0 3 2 +1 5 5 مانشستر يونايتد 3 1 1 1 6 3 +3 4 6 توتنهام 2 1 1 0 5 3 +2 4 7 برايتون 3 1 1 1 4 3 +1 4 8 شيفيلد يونايتد 3 1 1 1 3 3 0 4 9 كريستال بالاس 3 1 1 1 2 2 0 4 10 بورنموث 3 1 1 1 4 5 −1 4 11 إيفرتون 3 1 1 1 1 2 −1 4 12 تشيلسي 3 1 1 1 4 7 −3 4 13 وست هام 3 1 1 1 4 7 −3 4 14 بيرنلي 2 1 0 1 4 2 +2 3 15 أستون فيلا 3 1 0 2 4 5 −1 3 16 نورويتش سيتي 3 1 0 2 6 8 −2 3 17 ساوثامبتون 3 1 0 2 3 5 −2 3 18 وولفرهامبتون 2 0 2 0 1 1 0 2 19 نيوكاسل 2 0 0 2 1 4 −3 0 20 واتفورد 3 0 0 3 1 7 −6 0

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020

يحلق مفاجأة الدوري الإنجليزي تيمو بوكي في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، وبعد أن سجل ستيرلينج هدف بورنموث الثالث في شباك بورنموث أصبح شريك لاعب نورويتش في الصدارة، أما المركز الثاني فيحتله أجويرو برصيد 4 أهداف وبفارق هدف واحد عن صلاح وبارنز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

الترتيب اللاعب الأهداف =1 تيمو بوكي - نورويتش سيتي 5 =1 رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي 5 3 سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي 4 =4 آشلي بارنز - بيرنلي 3 =4 محمد صلاح - ليفربول 3 =6 تامي أبراهام - تشيلسي 2 =6 بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال 2 =6 سيباستيان هالير - وست هام 2 =6 دانييل جيمس - مانشستر يونايتد 2 =6 هاري كين - توتنهام 2 =6 أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد 2 =6 ماسون مونت - تشيلسي 2 =6 ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 2 =6 هاري ويلسون - بورنموث 2

مواعيد ونتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي2019-20: