جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020 | برشلونة ينفرد بالوصافة بعد رباعية إشبيلية

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020 بعد فوز برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الليجا

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة 89 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ميلاديًا 15 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المتوقع أن يكون الموسم الحالي أكثر إثارةً من ذي قبل بعد التطور الكبير الذي ظهر عليه أتلتيكو مدريد في مباريات الإعداد للموسم الجديد، وإبرامه العديد من الصفقات في سوق الانتقالات.

كان ميركاتو الليجا الصيفي مثيرًا جدًا وشهد تحركًا كبيرًا خاصةً من طرف ريال مدريد الذي ضم هازارد من تشيلسي ويوفيتش وميندي وغيرهم، ولم يقف برشلونة مكتوف الأيدي، بل تحرك نحو الروخيبلانكوس وضم منه نجمه الفرنسي جريزمان، والذي عوضه سيميوني بالبرتغالي جواو فليكس.

فاز البلاوجرانا بالنسخة السابقة من الدوري الإسباني بعد أن جمع 87 نقطة، وكان الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد الذي حصل على المركز الثاني 11 نقطة، أما ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة فقد حصل على المركز الثالث، وأكمل المربع الذهبي المتأهل لدوري أبطال أوروبا فالنسيا.

غرد ليونيل ميسي وحيدًا في صدارة جدول ترتيب هدافي الليجا الموسم الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس، وحصل على لقب الهداف بعد أن سجل 36 هدفًا، وجاء خلفه الثنائي لويس سواريز وكريم بنزيمه برصيد 21 هدفًا لكلٍ منهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

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ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

انطلقت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني يوم الجمعة 4 أكتوبر بمواجهة جمعت بين ريال بيتيس وإيبار وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بينتو فيامارين.

وفي اليوم التالي، نجح ريال مدريد في تجاوز غرناطة برباعية ليحافظ الملكي على الصدارة قبل بداية التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم، كما نجح ليفانتي في قهر ليجانيس خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، وتمكن فالنسيا من مصالحة جمهوره بعد الفوز عل ديبورتيفو آلافيس بهدفين لهدف.

ثم قدم برشلونة مباراة غاية في الروعة واستطاع فيها أن ينتصر برباعية نظيفة على إشبيلية لينطلق كالسهم لمركز الوصافة وبفارق نقطتين فقط عن الميرينجي ليشتعل اللا ليجا أكثر وأكثر.

ترتيب الدوري الإسباني:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 8 5 3 0 16 8 +8 18 2 برشلونة 8 5 1 2 20 10 +10 16 3 أتلتيكو مدريد 8 4 3 1 7 4 +3 15 4 غرناطة 8 5 2 1 15 10 +5 14 5 ريال سوسيداد 8 4 1 3 13 9 +4 13 6 إشبيلية 8 4 1 3 10 11 -1 13 7 أتلتيك بلباو 8 3 3 2 7 4 +3 12 8 فالنسيا 8 3 3 2 12 12 0 12 9 فياريال 8 3 2 3 19 13 +6 11 10 ليفانتي 8 3 2 3 10 10 0 11 11 أوساسونا 8 2 5 1 7 7 0 11 12 خيتافي 8 2 4 2 12 12 0 10 13 بلد الوليد 8 2 4 2 7 8 -1 10 14 إيبار 8 2 3 3 10 10 0 9 15 سلتا فيجو 8 2 3 3 5 9 -4 9 16 ريال بيتيس 8 2 3 3 11 16 -5 9 17 ألافيس 8 2 2 4 5 9 -4 8 18 مايوركا 8 2 1 5 6 12 -6 7 19 إسبانيول 8 1 2 5 4 14 -10 5 20 ليجانيس 8 0 2 6 4 12 -8 2