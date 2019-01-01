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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رغم تراكم البطاقات - لونجيله خارج قائمة الموقوفين في الدوري الإسباني

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الاتحاد الإسباني يسقط اسم لونجيله من الغائبين عن الجولة 27 من الليجا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

غاب اسم كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، عن قائمة الموقوفين في الجولة 27 من الدوري الإسباني رغم حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة أمام ريال مدريد.

لونجليه لن يشارك أمام ريو فاييكانو يوم السبت المقبل بداعي الإيقاف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ الاتحاد أغفل اسم لونجليه من المقرر غيابهم عن الجولة المقبلة في الليجا.

وأوضحت أنّ حتى لجنة المسابقات والتي أصدرت قائمة الغائبين صباح اليوم، الخميس، استعدادًا لانطلاق الجولة غدًا لم تضع اسم المدافع الفرنسي.

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي يخطا فيها الاتحاد بشأن الغائبين، إذ سبق وأغفل إضافة جوردي ألبا في القائمة قبل مواجهة أتلتيك بلباو ولكن سرعان ما عدّلها.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد و10 عن ريال مدريد.

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