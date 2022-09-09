شقيق بوجبا يطلب تهدئة الأوضاع: نتعرض لتهديدات خارجية!

بيان رسمي لمحامي شقيق النجم الفرنسي

أصدر محامي ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا، بيانًا رسميًا ينفي فيه وجود أي شبهة لتورط موكله في محاولة ابتزاز لشقيقه.

ماتياس أحدث ضجة هائلة في الأوساط الفرنسية في 27 أغسطس الماضي، بعدما خرج لتهديد بول بكشف العديد من الحقائق الصادمة غير المعروفة عنه وكذلك وكيله رافاييل بيمنتا.

وفي اليوم التالي لهذه الأزمة كشف محامو بول بوجبا في بيان صحفي، أن اللاعب تعرض لتهديدات ومحاولات ابتزاز من عصابة منظمة، وكذلك محاولة تشويهه داخل المنتخب الفرنسي وادعاء قيامه بالاستعانة بأحد الأشخاص للقيام بتعويذة لإيذاء زميله كيليان مبابي.

وقامت بعدها السلطات الفرنسية ومكتب المدعي العام، بفتح التحقيقات بشأن كافة الاتهامات المتبادلة بين عائلة بوجبا.

كيف جاء بيان شقيق بوجبا؟

قام ميتر ريتشارد أربيب بإصدار بيانًا جاء فيه:"بالنظر إلى تطور القضية وانعكاساتها الإعلامية، يود ماتياس بوجبا أن يشير بقوة إلى ابتعاده عن أي محاولة ابتزاز فيما يتعلق بشقيقه بول".

وأضاف:"من الواضح أن الصعوبات التي تواجهها عائلة بوجبا، هي نتيجة للتهديدات الخارجية التي ستحقق فيها العدالة خلال الفترة القادمة".

وتابع:"ماتياس بوجبا يطمح في تهدئة الوضع مع شقيقه، ولذلك سيحفظ كلمته من الآن فصاعدًا لقضاة التحقيق المسؤولين عن هذا الأمر".

هل تراجع شقيق بوجبا عن تهديداته؟

يأتي هذا البيان بعد عدة مقاطع لماتياس على شبكات التواصل الاجتماعي رد فيها على شكوى شقيقه من تعرضه للابتزاز قائلًا:"آمل ألا تنخدع بمحاولة التلاعب بوسائل الإعلام والسلطات".

ووفقًا لمعلومات لموقع "RMC" الفرنسي، فإن بوجبا تعرض للابتزاز في شقة بمنطقة باريس ليلة 20 إلى 21 مارس الماضي.

وقال النجم الفرنسي إن شخصين مقنعين مسلحين ببندقية M16 وبندقية أخرى خرجا من غرفة سكنية وقاما بمطالبته بدفع مبلغ 13 مليون يورو بعدما ضمنا سلامته خلال الـ13 سنة الماضية.

ومن جانبه رفض اللاعب هذه التهديدات، وكانت العصابة تطارده في كل مكان وطلبت منه أن يعطي شخصًا اسمه باباكار مبلغ 100 ألف يورو في إبريل الماضي.

وبعد ثلاثة أيام من توقيعه مع يوفنتوس بشهر يوليو، جاء ثلاثة أفراد إلى مركز تدريب الفريق الإيطالي وطلبوا مقابلة اللاعب، ولكن حارس الأمن حذره من مقابلتهم.

وحسبما أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية فإن ماتياس كان متواجدًا بتلك الفترة في تورينو، ولذلك قام بول بتقديم شكوى إلى الشرطة الإيطالية التي أحالت الأمر إلى السلطات الفرنسية التي تحقق في الأمر الآن.