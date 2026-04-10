هنا كل ما تحتاج إلى معرفته لضمان مقعدك لمشاهدة "المانشافت" خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. تستعد ألمانيا للظهور في المحفل العالمي وعينها على استعادة هيبتها المفقودة، حيث تسعى كتيبة يوليان ناجلسمان لتعويض الإخفاقات الأخيرة وتقديم نسخة تليق بتاريخ الكرة الألمانية الحافل بالألقاب. مع مزيج من الشباب الواعد والخبرة العريقة، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم رؤية كيف سينافس الألمان في ملاعب أمريكا الشمالية.

بعد التحسينات الكبيرة في الأداء التي شهدها المنتخب الألماني مؤخرًا، أصبحت الجماهير أكثر حماسًا من أي وقت مضى لمعرفة ما إذا كان بإمكان الفريق الوصول إلى منصات التتويج مرة أخرى ورفع الكأس الخامسة. الملاعب في الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا تستعد لاستقبال آلاف المشجعين الألمان الذين يشتهرون بشغفهم وانضباطهم في مؤازرة فريقهم الوطني عبر القارات.

هل يستطيع رجال ناجلسمان كتابة التاريخ في القارة الأمريكية؟ دع GOAL يأخذك في جولة عبر أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026 الخاصة بالمنتخب الألماني، بما في ذلك كيفية العثور على أرخص التذاكر وأفضل الأماكن لشرائها عبر الإنترنت لضمان عدم تفويت هذه اللحظات التاريخية.

متى يقام كأس العالم 2026؟

سيكون كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس، حيث سيقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، سيشارك 48 منتخبًا بدلاً من 32، وسيتم استضافة المباريات في 16 مدينة موزعة على الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

سيتم لعب إجمالي 104 مباريات، مما يضمن جرعة مكثفة من كرة القدم لم تشهدها البطولة من قبل. تم توزيع المنتخب الألماني في مجموعة قوية، وستبدأ رحلته في أجواء حماسية للغاية قبل التنقل بين المدن المستضيفة الكبرى. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي:

المكسيك: مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري.

أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل.

كندا: تورونتو، فانكوفر.

ما هو جدول مباريات ألمانيا في مجموعات كأس العالم 2026؟

التاريخ والوقت (محلي) المباراة الملعب التذاكر الأحد، 14 يونيو (5 مساءً) ألمانيا ضد كوراساو ملعب هيوستن (تكساس) تذاكر السبت، 20 يونيو (4 مساءً) ألمانيا ضد ساحل العاج ملعب تورونتو (كندا) تذاكر الخميس، 25 يونيو (4 مساءً) ألمانيا ضد الإكوادور ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي) تذاكر

ستكون مباراة ألمانيا الافتتاحية حاسمة لتحديد مسار الفريق في المجموعة. ومع نظام البطولة الجديد، تصبح كل نقطة وكل هدف في غاية الأهمية لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية وتجنب المفاجآت المبكرة التي عانى منها المنتخب في النسخ الماضية.

ماذا نتوقع من ألمانيا في 2026؟

تحت قيادة يوليان ناجلسمان، بدأ المنتخب الألماني في استعادة هويته الهجومية مع الحفاظ على التوازن التكتيكي. تمكن الفريق من دمج عناصر الخبرة مثل جمال موسيالا وفلوريان فورتز، اللذين يمثلان مستقبل الكرة الألمانية، مع قادة المخضرمين في الخطوط الخلفية.

ألمانيا تدخل هذه البطولة برغبة عارمة في إثبات أنها لا تزال قوة عظمى في عالم كرة القدم. التركيز منصب حاليًا على بناء دفاع صلب، وهو الأمر الذي كان نقطة ضعف في البطولات السابقة، مع الاعتماد على سرعة التحولات الهجومية. يتوقع المحللون أن تكون ألمانيا واحدة من أكثر الفرق إمتاعًا في نسخة 2026، خاصة مع القاعدة الجماهيرية العريضة التي ستساندها في ملاعب أمريكا الشمالية.

كيفية شراء تذاكر ألمانيا في كأس العالم 2026؟

هناك طريقتان رئيسيتان لتأمين مكانك في المدرجات: بوابة فيفا الرسمية والأسواق الثانوية الموثوقة.

بوابة تذاكر فيفا الرسمية

يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) التذاكر على مراحل عدة. إذا فاتتك السحوبات الأولى، فراقب الفرص القادمة:

سحب الاختيار العشوائي: هذه هي المرحلة الأساسية حيث يتقدم المشجعون بطلبات للحصول على مباريات محددة. إذا تجاوز الطلب العرض، يتم إجراء قرعة لتحديد الفائزين.

مبيعات اللحظة الأخيرة: مع اقتراب موعد انطلاق البطولة في ربيع 2026، سيتم بيع أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحضور.

فئة دخول المشجعين: قدم فيفا فئة دخول خاصة بقيمة 60 دولارًا مخصصة للمشجعين الأوفياء للمنتخبات المتأهلة، ويتم إدارتها بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية.

الأسواق الثانوية (Secondary Marketplaces)

إذا نفدت التذاكر على الموقع الرسمي، أو إذا كنت تبحث عن فئة محددة لم تعد متوفرة، يمكن للمشجعين اللجوء إلى الأسواق الثانوية الموثوقة مثل StubHub. يمكن أن تتقلب الأسعار على هذه المنصات بناءً على الطلب، لكنها توفر أفضل فرصة للعثور على مقاعد في اللحظة الأخيرة للمباريات ذات الطلب العالي.

أين تشتري تذاكر ألمانيا في كأس العالم 2026؟

المصدر الأساسي لجميع التذاكر هو FIFA.com/tickets. يجب عليك إنشاء حساب (FIFA ID) للمشاركة في أي من نوافذ البيع الرسمية. يوفر فيفا أيضًا منصة إعادة بيع رسمية للمشجعين الذين لم يعودوا قادرين على الحضور، مما يسمح للآخرين بشراء التذاكر بالقيمة الاسمية.

بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في مرونة أكبر أو فاتهم الموعد الرسمي، يوفر StubHub منصة ثانوية لشراء التذاكر من مشجعين آخرين، وهي وسيلة رائعة لضمان التواجد في المباريات الكبرى التي تنفذ تذاكرها بسرعة.

تذاكر ألمانيا في كأس العالم 2026: كم تكلفتها؟

تنقسم التذاكر إلى أربع فئات. الفئة 4 هي الأرخص ولكنها عادة ما تكون محجوزة لسكان الدولة المضيفة. يبحث المشجعون الدوليون عادة عن الفئة 3 للحصول على أفضل قيمة مقابل السعر.

نطاقات الأسعار التقديرية لمباريات دور المجموعات هي كما يلي:

الفئة الموقع السعر التقديري (بالدولار الأمريكي) دخول المشجعين خلف المرمى (للمشجعين المحددين) 60 دولار الفئة 3 المدرجات العلوية 140 - 185 دولار الفئة 2 الزوايا والمدرجات الوسطى العلوية 380 - 430 دولار الفئة 1 جانب الملعب (المدرجات السفلية) 450 - 600 دولار

ملاحظة: الأسعار عرضة للتغيير الديناميكي بناءً على الطلب والملعب المحدد.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات ألمانيا

يمكنك تجربة أفضل ما في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الكاملة لألمانيا التي تشمل تذاكر ممتازة، مأكولات ومشروبات فاخرة، والمزيد. تتوفر هذه الباقات عبر الدول الثلاث المضيفة:

مباراة واحدة: دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية. تشمل خيارات مثل Pitchside Lounge وVIP. تبدأ من 1400 دولار للشخص الواحد.

اتبع فريقي (Follow My Team): شاهد ألمانيا في كل مبارياتها في المرحلة الأولى. تبدأ من 6750 دولار للشخص الواحد.

سلسلة الملاعب (Venue Series): شاهد كل المباريات في ملعب معين من اختيارك. تبدأ من 8275 دولار للشخص الواحد.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟