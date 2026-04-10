ليس من الغريب أن يتصدر منتخب الأرجنتين قائمة الطلب على تذاكر كأس العالم FIFA 2026، باستثناء الدول المستضيفة.
هناك دائماً اهتمام هائل برؤية المدافعين عن لقب كأس العالم وهم يطأون أرض الملعب. ومن المتوقع أن يحدث تهافت جديد على التذاكر بعد إجراء قرعة كأس العالم، ولكن لا تفقد الأمل في تأمين مقعد بمباريات الأرجنتين بعد.
ومن المثير للدهشة أنه لم ينجح أي منتخب في الدفاع عن لقب كأس العالم بنجاح منذ البرازيل عام 1962. ومع ذلك، فإن الأرجنتين، الفائزة باللقب ثلاث مرات، ستستحضر ذكريات تتويجها تحت قيادة دييجو مارادونا في مكسيكو 86، حيث يوجهون أنظارهم الآن نحو استعادة الكأس الأغلى في عالم كرة القدم في أمريكا الشمالية.
يمكنك أن تكون هناك لتشهد ما إذا كانوا سيحققون ذلك. دع GOAL يستعرض لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وتكلفتها.
متى ينطلق كأس العالم FIFA 2026؟
سيقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، موزعة على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
سيتم لعب 104 مباراة على مدار 34 يوماً في أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستشهد البطولة مشاركة 48 فريقاً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.
المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي كالتالي:
- كندا: تورونتو وفانكوفر
- المكسيك: جوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
- الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.
ما هو جدول مباريات مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2026؟
قد تكون الأرجنتين قد توجت بطلة للعالم في قطر 2022، لكنها بدأت مشوار مجموعتها ببطء بخسارة 2-1 أمام السعودية في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ. كما خسرت إحدى مباريات مجموعتها في مونديال 2018.
ومع ذلك، في عام 2014، وبفضل ليونيل ميسي، تأهلت "الألبيسيليستي" بسهولة إلى الأدوار الإقصائية بعد ثلاثة نجاحات متتالية. ما الذي ينتظرهم هذه المرة؟ تابع مباريات دور المجموعات أدناه:
جدول مباريات مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2026
بصفتها حاملة اللقب، ستفتتح الأرجنتين مشوارها في المجموعة الأولى (Group A). إليك تفاصيل مباريات "الألبيسيليستي" في دور المجموعات:
جدول مباريات مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2026
بصفتها حاملة اللقب، تترأس الأرجنتين المجموعة العاشرة (Group J). إليك تفاصيل مباريات "الألبيسيليستي" الرسمية في دور المجموعات:
|التاريخ
|المباراة
|الملعب والمدينة
|التذاكر
|16 يونيو 2026
|الأرجنتين ضد الجزائر
|ملعب أروهيد، كانساس سيتي
|احصل على التذاكر الآن
|22 يونيو 2026
|الأرجنتين ضد النمسا
|ملعب AT&T، أرلينغتون (دالاس)
|احصل على التذاكر الآن
|27 يونيو 2026
|الأردن ضد الأرجنتين
|ملعب AT&T، أرلينغتون (دالاس)
|احصل على التذاكر الآن
متى يمكن شراء تذاكر مباريات الأرجنتين؟
أمام المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها الأرجنتين عبر موقع FIFA الإلكتروني من الآن وحتى ركلة البداية في يونيو.
بينما تمت مراحل بيع مختلفة بالفعل، مثل "سحب تذاكر فيزا المسبق" (سبتمبر) و"سحب التذاكر المبكر" (أكتوبر)، لا يزال هناك المزيد كما هو موضح أدناه:
قرعة الاختيار العشوائي
بعد قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر، تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر. خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات لمباريات محددة بمجرد الكشف عن مواجهات دور المجموعات.
مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة
مع اقتراب موعد البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز. لم يعلن FIFA عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو لأي مباريات، ولكن يمكنك توقع توفر محدود ونفاد سريع للكميات.
لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة FIFA الرسمية للتذاكر والتسجيل للحصول على حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول والتحقق من توفر التذاكر.
مع اقتراب الوقت وفي حال نفاد التذاكر (وهو أمر مرجح)، يمكن للمشجعين أيضاً التوجه إلى سوق التذاكر الثانوية على مواقع مثل StubHub، حيث ستتوفر إعادة البيع من مشجع لآخر بأسعار متغيرة.
أين تشتري تذاكر الأرجنتين في كأس العالم 2026؟
المكان الأساسي والأكثر موثوقية لتأمين مقاعد لمباريات الأرجنتين هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية، حيث يتم إصدار جميع تذاكر كأس العالم لأول مرة.
يجب على المشجعين التسجيل للحصول على "FIFA ID" للمشاركة في مراحل البيع المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يدير FIFA منصة إعادة البيع والتبادل الرسمية الخاصة به، وهي المنصة الوحيدة المعتمدة لمن يبحثون عن شراء تذاكر نفدت بالفعل.
بالنسبة لأولئك الذين يفوتون نوافذ FIFA الرسمية، فإن مواقع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستعرض أيضاً تذاكر كأس العالم بمرونة أكبر ولكن بأسعار أعلى غالباً. يجب توخي الحذر عند استخدام منصات الطرف الثالث لضمان الأصالة وسياسات الاسترداد.
تذاكر الأرجنتين في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟
تنقسم تذاكر مباريات دور المجموعات للأرجنتين إلى الفئات التالية:
- الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.
- الفئة 2: تشمل الطوابق العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
- الفئة 3: تتركز في الطابق العلوي.
- الفئة 4: الأكثر اقتصادية، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.
|المرحلة
|نطاق سعر التذكرة (تقديري)
|دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)
|60$ - 620$
|دور المجموعات (مباريات أمريكا، كندا، المكسيك)
|75$ - 2,735$
|دور الـ 32
|105$ - 750$
|دور الـ 16
|170$ - 980$
|ربع النهائي
|275$ - 1,775$
|نصف النهائي
|420$ - 3,295$
|النهائي
|2,030$ - 7,875$
كيفية الحصول على تذاكر ضيافة (Hospitality) للأرجنتين
يمكنك تجربة كأس العالم 2026 بأفضل طريقة ممكنة مع باقات الضيافة الكاملة لمباريات الأرجنتين التي تشمل تذاكر مميزة، مأكولات ومشروبات، والمزيد.
- مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.
- سلسلة الملاعب (Venue Series): لمشاهدة جميع المباريات في ملعب معين، تبدأ من 8,275 دولار للشخص.
- باقة "اتبع فريقي" (Follow My Team): تشمل مباريات دور المجموعات ودور الـ 32، تبدأ من 6,750 دولار للشخص.
ماذا تتوقع من الأرجنتين في كأس العالم 2026؟
تدفقت جماهير غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي ورفاقه خلال كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت في الولايات المتحدة. حيث شاهد أكثر من 80,000 مشجع نصف النهائي ضد كندا في ملعب "ميتلايف"، وشاهد أكثر من 65,000 "الألبيسيليستي" يرفعون كأساً كبرى أخرى في ملعب "هارد روك" بميامي.
إن وجود لاعبين بارزين مثل ليونيل ميسي ورودريغو دي بول في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي قد زاد من قاعدة جماهير الأرجنتين في المنطقة بشكل كبير.
ملاعب كأس العالم 2026
تم الإعلان عن 16 مدينة مستضيفة. إليك الملاعب وسعتها:
|الدولة
|الملعب (المدينة)
|السعة
|كندا
|BC Place (فانكوفر)
|48,821
|كندا
|BMO Field (تورونتو)
|72,766
|المكسيك
|Estadio Banorte (مكسيكو سيتي)
|48,821
|الولايات المتحدة
|MetLife Stadium (نيويورك)
|78,576
|الولايات المتحدة
|AT&T Stadium (دالاس)
|70,122