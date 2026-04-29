كيفية الحصول على تذاكر مشاهدة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026: تذاكر مباريات الأرجنتين والمعلومات وأكثر

رغم أن ليونيل ميسي يواصل إبداعه بانتظام مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، إلا أن عشاق كرة القدم حول العالم يترقبون بشغف رؤية الأسطورة بقميص الأرجنتين الشهير في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية. ومع اقتراب الستار من السقوط على مسيرة ميسي الدولية الحافلة، يسارع المشجعون لشراء تذاكر مباريات الأرجنتين، والتي ستبدأ أولاها في كانساس سيتي ضد الجزائر في 16 يونيو.

دع GOAL يستعرض لك أهم المعلومات حول تذاكر الأرجنتين في مونديال 2026، بما في ذلك أماكن الشراء والتكاليف المتوقعة لضمان مكانك في المدرجات.

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في مجموعات كأس العالم 2026؟

بينما لم يسجل ميسي من أهدافه الدولية الـ 116 ضد خصمي الأرجنتين في المجموعة، النمسا والأردن، إلا أنه سجل مرتين سابقاً ضد الجزائر، الخصم الأول لحاملي اللقب هذا الصيف. في عام 2007، فازت الأرجنتين على الجزائر 4-3 في ودية بملعب كامب نو، وسجل ميسي حينها هدف التعادل من ركلة جزاء ثم هدف الفوز.

التاريخ المباراة (وقت الانطلاق) الملعب التذاكر الثلاثاء 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) شراء التذاكر الإثنين 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً) ملعب AT&T (أرلينغتون) شراء التذاكر السبت 27 يونيو الأرجنتين ضد الأردن (9 مساءً) ملعب AT&T (أرلينغتون) شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر الأرجنتين في كأس العالم 2026

اعتباراً من اليوم، انتهت سحوبات تذاكر كأس العالم الرسمية الكبرى. مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، أصبح التوفر الأولي في أدنى مستوياته التاريخية. إليك ما تحتاج لمعرفته:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: انطلقت في 1 أبريل وهي مستمرة الآن. لا تعتمد هذه المرحلة على القرعة، بل تباع التذاكر بنظام الأولوية للأسرع مع تأكيد فوري. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء الرسمي المباشر.

سوق إعادة البيع الرسمي من فيفا: متاح الآن كوجهة معتمدة لتبادل التذاكر بأسعار منظمة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين اللجوء لمنصات مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تعد هذه المنصات خياراً ممتازاً للعثور على مقاعد في المباريات التي نفدت تذاكرها رسمياً، خاصة مع تزايد الطلب لمشاهدة ميسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر الأرجنتين في كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر المباريات إلى أربع فئات رئيسية لضمان خيارات تناسب الجميع، بدءاً من أرخص التذاكر المتاحة:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي.

الفئة 2: تغطي الطوابق العلوية والسفلية خارج منطقة الفئة 1.

الفئة 3: تقع غالباً في الطابق العلوي.

الفئة 4: الأكثر اقتصادية وتوفيراً، وتقع في الطابق العلوي، وهي الخيار الأنسب لمن يبحث عن السعر الأقل.

تتراوح تقديرات الأسعار لمراحل البطولة كالتالي:

دور المجموعات: 60$ - 620$ (باستثناء مباريات الدول المضيفة).

دور الـ 32: 105$ - 750$.

دور الـ 16: 170$ - 980$.

ربع النهائي: 275$ - 1,775$.

نصف النهائي: 420$ - 3,295$.

النهائي: 2,030$ - 7,875$.

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة الأرجنتين في كأس العالم 2026؟

يمكنك الاستمتاع بتجربة فاخرة عبر حزم الضيافة التي تشمل تذاكر مميزة وأطعمة ومشروبات. تشمل الخيارات:

مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار للشخص، وتشمل خيارات مثل صالات كبار الشخصيات ونادي الأبطال.

سلسلة الملاعب: مشاهدة كل المباريات في ملعب معين، وتبدأ من 8,275 دولار للشخص.

اتبع فريقي: حضور جميع مباريات الأرجنتين في دور المجموعات ومباراة دور الـ 32، وتبدأ من 6,750 دولار للشخص.

ماذا نتوقع من ليونيل ميسي في كأس العالم 2026؟

آخر مرة شاهدنا فيها ميسي في كأس العالم كانت في نهائي قطر 2022، حيث قاد الأرجنتين للقبها الأول منذ 36 عاماً. سجل ميسي ثنائية ضد فرنسا ونجح في ركلة جزاء حاسمة. مسيرة ميسي الدولية بدأت منذ أكثر من 20 عاماً، ورغم بدايته الصعبة بطرد في ودية ضد المجر عام 2005، إلا أنها كانت واحدة من السقطات النادرة في مسيرة أسطورية.

سجل ميسي 116 هدفاً في 198 مباراة للأرجنتين، منها 13 هدفاً في نهائيات كأس العالم، مما يجعله رابع الهدافين التاريخيين للبطولة بالتساوي مع جيرد مولر وخلف ميروسلاف كلوزه ورونالدو البرازيلي. ومع تطلعه لخوض موندياله السادس (رقم قياسي)، فمن المرجح أن يتقدم أكثر في هذه القائمة التاريخية.

تحظى مباريات الأرجنتين بإقبال جماهيري هائل؛ حيث شاهد أكثر من 80 ألف مشجع نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 ضد كندا في نيوجيرسي، بينما حضر أكثر من 65 ألفاً تتويج التانغو باللقب في ميامي ضد كولومبيا. تأمين تذاكرك الآن هو الطريقة الوحيدة لضمان عدم تفويت الفصل الأخير من أسطورة ميسي.