كيفية شراء تذاكر مباريات إسبانيا في كأس العالم 2026: المواعيد والمباريات والأسعار وأكثر

كما هو متوقع، ترغب أعداد هائلة في مشاهدة أفضل فريق على كوكب الأرض (وفقاً للفيفا) مباشرة، لذا لا تتردد إذا كنت ترغب في حجز مقاعدك لمباريات "لا روخا" في كأس العالم 2026.

هل تستطيع إسبانيا الحفاظ على زخمها في الصيف؟ يمكنك أن تكون هناك شخصياً لتكتشف ذلك. دع GOAL يأخذك في جولة حول أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين المقاعد وتكلفتها.

متى تقام بطولة كأس العالم فيفا 2026؟ ستقام بطولة كأس العالم فيفا 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتغطي 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً عبر أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المدن المضيفة لكأس العالم فيفا 2026 هي كالتالي: كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات إسبانيا في دور المجموعات؟ حققت إسبانيا انطلاقة صاروخية في كأس العالم 2022 في قطر، بفوز عريض 7-0 على كوستاريكا. افتتح داني أولمو التسجيل بعد دقيقتين فقط، وأشعل ألفارو موراتا حماس الجماهير الإسبانية في الدوحة بالهدف السابع المذهل في الدقيقة 92. تبعت إسبانيا ذلك بتعادل 1-1 مع ألمانيا، لكنها تأهلت للأدوار الإقصائية بنبرة حزينة بعد الخسارة 2-1 أمام اليابان. وعانى "لا روخا" من هزيمة مذلة في افتتاحية نسخة 2014 عندما كان يدافع عن اللقب، حيث استقبلت شباكه خمسة أهداف من هولندا. ماذا ينتظرهم هذه المرة؟ تحقق من مباريات دور المجموعات أدناه: ما هو جدول مباريات إسبانيا في دور المجموعات؟ تتواجد إسبانيا في المجموعة H إلى جانب كيب فيردي (الرأس الأخضر)، المملكة العربية السعودية، وأوروغواي. ستبدأ "لا روخا" مشوارها في مدينة أتلانتا الأمريكية قبل أن تنتقل إلى المكسيك لخوض المباراة الختامية في المجموعات. التاريخ المباراة الملعب (المدينة) التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا × كيب فيردي ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) عرض التذاكر 21 يونيو 2026 إسبانيا × السعودية ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) عرض التذاكر 26 يونيو 2026 أوروغواي × إسبانيا ملعب أكرون (غوادالاخارا) عرض التذاكر

متى تشتري تذاكر إسبانيا في كأس العالم 2026 لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها إسبانيا عبر موقع فيفا الرسمي من الآن وحتى الانطلاقة الكبرى في يونيو. بينما انتهت مراحل بيع سابقة مثل "سحب مبيعات فيزا" (سبتمبر) و"سحب التذاكر المبكر" (أكتوبر)، لا تزال هناك مراحل قادمة كما هو موضح أدناه: سحب الاختيار العشوائي بعد قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر، تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر. خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات لمباريات محددة بمجرد الكشف عن مواجهات دور المجموعات. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس "الأولوية لمن يسبق" (First-come, first-served). لم يعلن فيفا عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو لأي مباريات، ولكن توقع توفراً محدوداً ونفاذ التذاكر بسرعة. لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل للحصول على حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول والتحقق من توفر التذاكر. الأسواق الثانوية مع اقتراب الموعد، وإذا نفدت التذاكر (وهو أمر مرجح)، يمكن للمشجعين اللجوء إلى الأسواق الثانوية على مواقع مثل StubHub، حيث تتوفر إعادة البيع من مشجع لآخر بأسعار متقلبة.

أين تشتري تذاكر إسبانيا في كأس العالم 2026؟ المكان الأساسي والأكثر موثوقية لتأمين مقاعد مباريات إسبانيا هو بوابة تذاكر فيفا الرسمية، حيث يتم إصدار جميع التذاكر لأول مرة هناك. يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف فيفا (FIFA ID) للمشاركة في مراحل البيع المختلفة. بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، يدير فيفا أيضاً سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي. هذا هو النظام الوحيد المعتمد من فيفا للمشجعين الراغبين في إعادة بيع أو شراء التذاكر المباعة بالكامل. بالنسبة للمشجعين الذين تفوتهم نوافذ فيفا الرسمية، فإن مواقع التذاكر الثانوية مثل StubHubأو Ticombo ستدرج أيضاً تذاكر كأس العالم. توفر هذه المنصات مرونة أكبر ولكن بأسعار أعلى بكثير عادة بسبب السوق المدفوع بالطلب.

تذاكر إسبانيا في كأس العالم 2026: كم تكلفتها؟ تنقسم تذاكر مباريات دور المجموعات لمنتخب إسبانيا إلى الفئات التالية: الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلى من المدرجات.

ماذا نتوقع من إسبانيا في كأس العالم 2026؟ لا يزال المشجعون الإسبان يتذكرون بحنين تلك الفترة المذهلة التي استمرت أربع سنوات حيث سيطروا كأبطال لأوروبا (2008)، وأضافوا كأس العالم لخزائنهم (2010)، ثم دافعوا عن لقبهم الأوروبي (2012). بينما أثبتت إسبانيا باستمرار أنها صفوة القارة بحصد لقب اليورو ثلاث مرات في العقدين الأخيرين، إلا أنها عانت للحفاظ على سطوة مماثلة على الساحة العالمية. ومن المثير للدهشة أن إسبانيا سجلت ثلاث انتصارات فقط في نهائيات كأس العالم (ولم تتجاوز دور الـ 16) منذ رفع الكأس في 2010. ستسعى "الكتيبة الحمراء" لتصحيح الأوضاع في أمريكا الشمالية. تدخل إسبانيا النهائيات في حالة ممتازة، حيث لم تذق طعم الهزيمة منذ مارس 2024، وهي مسيرة رائعة من 26 مباراة دون خسارة.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات إسبانيا يمكنك تجربة أفضل ما في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الكاملة التي تشمل تذاكر مميزة، مأكولات ومشروبات، وأكثر. الباقات المتاحة هي كالتالي: مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص.

