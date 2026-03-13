يعود المنتخب الجزائري إلى الأراضي الأوروبية في شهر مارس الجاري، حيث يكثف "الخضر" استعداداتهم لمشوار تاريخي في كأس العالم 2026. تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، يتوجه رفقاء رياض محرز إلى إيطاليا لخوض معسكر إعدادي يتضمن مواجهات قوية، بهدف صقل المهارات قبل التوجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومع اقتراب المونديال، أصبحت كل دقيقة على أرض الملعب فرصة ذهبية لإثبات أن "الفنك" مستعد لمقارعة كبار العالم.

لطالما كانت الجزائر واحدة من القوى الكروية الأكثر مهارة وحماساً في أفريقيا، وبفضل الجالية الجزائرية الضخمة المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا، تتحول كل مباراة يخوضها المنتخب في القارة العجوز إلى احتفالية جماهيرية كأنها في قلب العاصمة الجزائر. هذا الشهر، يحط المنتخب الرحال في مدينتي جنوى وتورينو الإيطاليتين لمواجهة غواتيمالا ومن ثم صدام العمالقة أمام أوروغواي. هذه اللقاءات ليست مجرد وديات، بل هي الاختبار الحقيقي لمحاكاة أسلوب اللعب اللاتيني الذي سيواجهه المنتخب في المجموعات المونديالية.

إذا كنت ترغب في مشاهدة سحر كرة القدم الجزائرية عن قرب وتشجيع "الخضر" في رحلتهم نحو العالمية، دع GOAL يرشدك إلى أحدث تفاصيل المباريات، ومعلومات الملاعب، وأكثر الطرق موثوقية لضمان تذكرتك.

متى ستقام مباريات الجزائر القادمة؟

سيخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين من العيار الثقيل في إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي في مارس، تليها رحلة المونديال الكبرى في يونيو عبر ملاعب أمريكا الشمالية.

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 27 مارس 2026، 20:30 الجزائر ضد غواتيمالا ملعب لويجي فيراريس، جنوى، إيطاليا احجز الآن 31 مارس 2026، 20:30 الجزائر ضد أوروغواي ملعب أليانز، تورينو، إيطاليا احجز الآن 16 يونيو 2026، 21:00 الأرجنتين ضد الجزائر (كأس العالم) ملعب أروهيد، كانساس سيتي، أمريكا احجز الآن 22 يونيو 2026، 23:00 الأردن ضد الجزائر (كأس العالم) ملعب ليفايز، سانتا كلارا، أمريكا احجز الآن 27 يونيو 2026، 22:00 الجزائر ضد النمسا (كأس العالم) ملعب أروهيد، كانساس سيتي، أمريكا احجز الآن

من أين يمكن شراء تذاكر منتخب الجزائر؟

تعد أفضل طريقة لشراء تذاكر مباريات الجزائر في إيطاليا وكأس العالم هي من خلال المنصات الرسمية للاتحادات أو أسواق التذاكر الثانوية الموثوقة. بالنسبة للمباريات الودية في جنوى وتورينو، يتعاون الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) غالباً مع المنظمين المحليين في إيطاليا لطرح التذاكر عبر مواقع مثل TicketOne أو المنصات الرسمية للملاعب المستضيفة.

ومع ذلك، ونظراً للشعبية الهائلة لمنتخب "الخضر" - خاصة في مباراة كبرى ضد أوروغواي - فإن التذاكر على المواقع الرسمية قد تنفد في غضون دقائق. بالنسبة للمشجعين الذين لم يسعفهم الحظ في الطرح الأول أو أولئك الذين يبحثون عن مقاعد محددة، يمكنكم شراء التذاكر عبر منصات مثل SeatPick. تقوم هذه المنصة بتجميع الخيارات من مختلف البائعين المعتمدين، مما يضمن لك العثور على تذكرة حتى في المباريات عالية الطلب.

ما هي أسعار تذاكر منتخب الجزائر؟

تم تحديد أسعار تذاكر مباريات الجزائر في إيطاليا لتكون في متناول القاعدة الجماهيرية العريضة، بينما ستشهد مباريات كأس العالم في يونيو ارتفاعاً طبيعياً في الأسعار نظراً لحجم الحدث العالمي.

أرخص التذاكر: لمباراة غواتيمالا في جنوى، تبدأ الأسعار من حوالي 81 يورو . أما في كأس العالم، فمن المتوقع أن تبدأ أسعار الفئة الرابعة من حوالي 60 دولاراً (حوالي 55 يورو) ، رغم أن أسعار إعادة البيع لمباراة الأرجنتين قد تكون أعلى بكثير.

لمباراة غواتيمالا في جنوى، تبدأ الأسعار من حوالي . أما في كأس العالم، فمن المتوقع أن تبدأ أسعار الفئة الرابعة من حوالي ، رغم أن أسعار إعادة البيع لمباراة الأرجنتين قد تكون أعلى بكثير. الفئة المتوسطة: المقاعد في المدرجات الجانبية أو الطوابق الوسطى للمباريات الودية في إيطاليا تتراوح عادة بين 120 و180 يورو .

المقاعد في المدرجات الجانبية أو الطوابق الوسطى للمباريات الودية في إيطاليا تتراوح عادة بين . فئة الـ VIP والضيافة: للحصول على تجربة فاخرة في ملعب أليانز بتورينو أو الملاعب الحديثة في الولايات المتحدة، تبدأ باقات كبار الشخصيات التي تشمل الضيافة والمشروبات من 400 يورو وتصل إلى أكثر من 1500 يورو للمباريات الكبرى.

متى يتم طرح تذاكر منتخب الجزائر؟

يتم طرح التذاكر للبيع العام للمباريات الودية في إيطاليا عادةً قبل أربعة إلى ستة أسابيع من موعد المباراة. بالنسبة لنافذة مارس 2026، بدأت المبيعات رسمياً في منتصف فبراير. على عكس الأندية الأوروبية، نادراً ما يكون هناك فترة مبيعات مخصصة "للأعضاء فقط"؛ حيث تُتاح هذه التذاكر للجمهور العام دفعة واحدة.

أما بالنسبة لمباريات كأس العالم في يونيو، فقد تم طرح التذاكر عبر مراحل من خلال بوابة FIFA الرسمية. إذا فاتتك قرعة الاختيار العشوائي المبكرة، فإن "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" ومنصات إعادة البيع الموثوقة مثل SeatPick هي خيارك الأمثل لتأمين دخول الملاعب في كانساس سيتي وسانتا كلارا.

كل ما تحتاج معرفته عن الملاعب المستضيفة

ملعب لويجي فيراريس (جنوى، إيطاليا)

يُعرف شعبياً باسم "ماراسي"، وهو واحد من أكثر الملاعب عراقة وحماساً في إيطاليا. يتميز بتصميمه على الطراز الإنجليزي (المدرجات قريبة جداً من أرض الملعب)، مما يخلق أجواءً صاخبة وتفاعلاً مباشراً بين اللاعبين والجمهور. سيكون هذا الملعب مكاناً مثالياً لهتافات الجماهير الجزائرية. يقع في منطقة ماراسي ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر محطة قطار "Genova Brignole".

ملعب أليانز (تورينو، إيطاليا)

المعقل الحديث لنادي يوفنتوس سيحتضن القمة الكروية بين الجزائر وأوروغواي. هو ملعب من فئة الخمس نجوم بسعة تزيد عن 41,500 متفرج، ويوفر زوايا رؤية مثالية من كل مقعد. الملعب مجهز بأحدث وسائل الراحة ويمكن الوصول إليه عبر الحافلات المكوكية من محطة مترو "Bernini".

ملعب أروهيد (كانساس سيتي، الولايات المتحدة)

ستخوض الجزائر اثنتين من مبارياتها الثلاث في المجموعات على هذا الملعب الأيقوني. يشتهر الملعب بكونه الأعلى صوتاً في العالم وفقاً لموسوعة غينيس. بسعة تتجاوز 76,000 متفرج، سيكون مسرحاً مهيباً لمواجهة الأرجنتين والنمسا. يفضل الوصول إليه بالسيارة أو الحافلات المخصصة للبطولة.