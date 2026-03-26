لقد أثبتت اليابان رسمياً مكانتها كقوة كروية عالمية كبرى. فبعد انتفاضاتهم المذهلة أمام ألمانيا وإسبانيا في النسخة الماضية، يدخل "الساموراي الأزرق" مونديال 2026 ليس كطرف مستضعف، بل كخطر داهم يتسم بالانضباط والسرعة العالية، وقادر على هزيمة أي خصم على وجه الأرض.

بوجود تشكيلة تمزج بين العبقرية الفنية لـ تاكيفوسا كوبو والقيادة الحاسمة لـ كاورو ميتوما، تعد رحلة اليابان عبر الولايات المتحدة بأن تكون واحدة من أكثر القصص إثارة في صيف 2026.

مع انتقال البطولة إلى أمريكا الشمالية، يصل الطلب على تذاكر مباريات اليابان إلى ذروته التاريخية. سواء كنت عضواً في رابطة "ألترا نيبون" المخلصة أو مشجعاً محايداً يتوق لمشاهدة دروسهم التكتيكية، فإن دخول الملعب يتطلب خطة لعب محكمة.

إذا كنت ترغب في مشاهدة "شمس كرة القدم الآسيوية" وهي تشرق عن قرب، دع GOAL يزودك بأحدث تفاصيل المواجهات، معلومات الملاعب، والطرق الأكثر موثوقية لضمان مقعدك.