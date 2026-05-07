تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Belgium vs Egypt TicketsGetty Images
احجز تذاكر مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب مصر في كأس العالم 2026 الآن!
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب ومصر: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب لومن فيلد والمزيد

إليك دليلك الشامل لتأمين مقعدك في ملحمة بلجيكا ومصر بمدينة سياتل

يستعد ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأمريكية لاستضافة واحدة من أكثر المباريات إثارة في دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب البلجيكي بنظيره المصري في 15 يونيو 2026. تأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه "الشياطين الحمر" لإثبات أن جيلهم الجديد قادر على الهيمنة العالمية، بينما يطمح "الفراعنة" لتفجير مفاجأة مدوية في افتتاح مشوارهم بالبطولة، مدفوعين بدعم جماهيري عربي غفير من المتوقع أن يغزو الساحل الغربي للولايات المتحدة.

تعتبر هذه المواجهة حاسمة في المجموعة السابعة، حيث تضع القوة الهجومية البلجيكية في اختبار حقيقي أمام الانضباط الدفاعي والسرعة المرتدة المصرية. ومع اقتراب صافرة البداية، وصل الطلب على التذاكر إلى مستويات قياسية، مما يجعل التحرك السريع أمراً ضرورياً لكل مشجع يرغب في عيش أجواء المونديال من قلب الحدث.

يقدم لكم موقع GOAL كل ما تحتاجون لمعرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة بلجيكا ضد مصر، بما في ذلك أماكن الشراء وأحدث أسعار التذاكر المتاحة حالياً في السوق لضمان عدم تفويت هذه اللحظة التاريخية.

متى موعد مباراة بلجيكا ومصر في كأس العالم 2026؟

بصفتها واحدة من المباريات الافتتاحية الكبرى في البطولة، من المتوقع أن تكون الأجواء في ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل صاخبة للغاية. وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة شمال غرب المحيط الهادئ نهائيات كأس العالم، مما يضفي طابعاً خاصاً على هذا اللقاء.

مباريات منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026

يدخل المنتخب البلجيكي مونديال 2026 بسقف طموحات مرتفع جداً. فبعد مباراتهم الافتتاحية في سياتل، سيسافر "الشياطين الحمر" عبر الساحل الغربي لخوض بقية مبارياتهم في دور المجموعات.

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026بلجيكا ضد مصرلومين فيلد، سياتلالتذاكر
21 يونيو 2026بلجيكا ضد إيرانملعب صوفي، لوس أنجلوسالتذاكر
27 يونيو 2026نيوزيلندا ضد بلجيكابي سي بليس، فانكوفرالتذاكر

مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

يعود المنتخب المصري إلى الساحة العالمية بهدف تحسين نتائجه السابقة. ويتضمن جدول الفراعنة مباراتين في سياتل، مما يجعل المدينة مقراً مؤقتاً لعشاق المنتخب المصري.

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026بلجيكا ضد مصرلومين فيلد، سياتلالتذاكر
20 يونيو 2026مصر ضد نيوزيلندابي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
26 يونيو 2026مصر ضد إيرانلومين فيلد، سياتلالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة بلجيكا ومصر في كأس العالم؟

اعتباراً من اليوم، انتهت مراحل قرعة تذاكر كأس العالم الرسمية الكبرى (بما في ذلك مبيعات فيزا المسبقة وسحب الاختيار العشوائي المبكر). ونظراً للطلب القياسي، أصبحت التوفرية الأولية عبر القنوات الرسمية محدودة للغاية.

إليك الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة مفعلة حالياً وتعمل بنظام الأسبقية. على عكس القرعة، هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي، وهي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.
  • سوق إعادة بيع تذاكر الفيفا الرسمي: المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير لبيع وشراء التذاكر الموثقة بسعرها الأصلي، وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية الموثوقة: يمكن للجماهير أيضاً العثور على تذاكر عبر منصات مثل StubHub. غالباً ما تكون هذه هي الخيارات الأفضل للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل مباراة بلجيكا ومصر حيث تنفد الحصص الرسمية بسرعة. تأكد دائماً من مراجعة الشروط والأحكام قبل الشراء.

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم أسعاراً متغيرة لبطولة 2026، حيث تبدأ تذاكر دور المجموعات من 60 دولاراً فقط لفئات مشجعي محددة، بينما قد تصل أسعار المباراة النهائية إلى 6,730 دولاراً.

ما هي أسعار تذاكر مباراة بلجيكا ومصر في كأس العالم 2026؟

تتوزع الأسعار حسب الفئات المختارة، وتعد الفئة الرابعة هي الأنسب للمشجعين الذين يبحثون عن أرخص سعر ممكن.

الفئةدور المجموعاتدور الـ 16 والربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250$ - 400$600$ - 1,200$1,500$ - 6,730$
الفئة 2150$ - 280$400$ - 800$1,000$ - 4,210$
الفئة 3100$ - 200$200$ - 500$600$ - 2,790$
الفئة 460$ - 120$150$ - 350$400$ - 2,030$

ماذا نتوقع من مباراة بلجيكا ومصر؟

تعد هذه المباراة بأن تكون واحدة من أبرز محطات الأسبوع الافتتاحي. المرونة التكتيكية لمنتخب بلجيكا ستواجه اختباراً عسيراً أمام دفاع مصر المنظم وتحولاته الهجومية الخاطفة. وبما أن سياتل تعد مركزاً رئيسياً للسفر، فمن المتوقع تدفق هائل للمشجعين الدوليين، مما يضفي طاقة احتفالية عالمية على ملعب لومين فيلد.

للحصول على أرخص التذاكر، ننصح باستهداف مقاعد الفئة الرابعة في الطوابق العلوية من ملعب لومين فيلد. تصميم الملعب يضمن رؤية ممتازة حتى من أعلى النقاط، مما يجعله واحداً من أفضل الملاعب للمشجعين المهتمين بالميزانية. لا تنتظر طويلاً، حيث أن التذاكر الأقل سعراً هي أول ما ينفد عادة.

أسئلة الأكثر شيوعًا

الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على التذاكر هي عبر القنوات الرسمية مثل بوابة تذاكر FIFA أو منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ FIFA. ونظراً لأن التوفر الأولي محدود للغاية، تعتبر المنصات الثانوية مثل StubHub الخيار الأفضل حالياً للمشجعين الراغبين في تأمين مقاعدهم وضمان حضورهم.

على الرغم من أن التذاكر الأولية كانت الأرخص خلال قرعة الاختيار العشوائي، إلا أن تلك المراحل قد انتهت. بالنسبة لمرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة والأسواق الثانوية، يُنصح دائماً بالحجز في أقرب وقت ممكن. عادةً ما ترتفع الأسعار للمباريات الكبرى في مدن مثل سياتل مع اقتراب يوم المباراة وزيادة الطلب المحلي.

 

لا، لن تتوفر مبيعات تذاكر مباشرة في الملعب. جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية ويجب شراؤها عبر الإنترنت من خلال البائعين المعتمدين أو منصات إعادة البيع الموثوقة قبل الوصول إلى الملعب.

 

 

نعم، يضع FIFA عادةً حداً أقصى للشراء يبلغ أربع تذاكر لكل مباراة لكل أسرة، وذلك لضمان منح أكبر عدد ممكن من المشجعين فرصة الحضور. إذا كنت ترغب في الحجز لمجموعة كبيرة، قد تحتاج إلى استكشاف باقات الضيافة (Hospitality) أو تنسيق حسابات فردية متعددة.

 

 

نعم، يشترط FIFA أن يكون لدى كل حاضر تذكرة صالحة بغض النظر عن عمره، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار. تأكد من حجز مقعد لكل فرد في مجموعتك لتجنب أي مشاكل عند بوابات الدخول في "لومن فيلد".

 

إذا قمت بالشراء عبر موقع مثل StubHub، ستتلقى تأكيداً لطلبك. ومع اقتراب موعد البطولة، سيتم نقل التذاكر إليك رقمياً. ستحتاج إلى تحميل تطبيق تذاكر كأس العالم 2026 الرسمي واستخدام نفس البريد الإلكتروني الذي استخدمته في عملية الشراء للوصول إلى تذكرة الدخول الرقمية الخاصة بك.

تمثل الفئة الأولى المقاعد المتميزة، وتكون عادةً على طول خطوط التماس مع أفضل رؤية للملعب. أما الفئة الرابعة فهي الفئة الأكثر اقتصادية، وتكون عادةً في الطوابق العليا خلف المرميين. وبينما توفر الفئة الرابعة أفضل قيمة سعرية، توفر الفئة الأولى تجربة مشاهدة غامرة تماماً كما تظهر في البث التلفزيوني.  