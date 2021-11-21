ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا؟

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والقارة الصفراء نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي سيجمع بين الهلال ونادي بوهانج ستيلرز في ستاد الملك فهد الدولي.

بدأ الزعيم مشواره في البطولة في المجموعة الأولى، وتأهل كأحد أفضل الثواني خلف نادي استقلول الطاجيكي.

تخطى الهلال اسقلال الإيراني في دور 16، ثم بيرسبوليس في ربع النهائي، وذلك قبل أن يصعد من نصف النهائي على يد الجار والغريم التقليدي النصر.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة والجوائز

بالتأكيد يرغب جميع عشاق كرة القدم في المملكة وخارجها لحضور المباراة، وفي هذا التقرير نستعرض طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

حدد الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ليكون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، الموافق 18 ربيع الثاني 1443.

ومن المنتظر أن يستضيف استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، النهائي المنتظر بين الهلال وبوهانج، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي طرق شراء تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها حجز تذكرتك لحضور نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وهي عن طريق الموقع المخصص لتذاكر الهلال عبر الإنترنت.

عند الدخول عليه ستقوم بتسجيل الدخول، ثم ستختار موقعك المفضل في الملعب ومن ثم الحجز.

ما هي أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

هناك عدد من فئات تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال وبوهانج ستيلرز، ويتحدد السعر حسب الفئة.

الفئة السعر D 60 ريال L1 250 ريال L4 250 ريال H1 150 ريال H2 250 ريال H3 250 ريال H4 150 ريال NE 100 ريال SE 100 ريال SW (Pohang Steelers) 100 ريال FAMILY C 60 ريال FAMILY NW 100 ريال SILVER NORTH 4,000 ريال SILVER SOUTH 4,000 ريال VIP PREMIUM NORTH 700 ريال VIP PREMIUM SOUTH 700 ريال G 6,500 ريال VIP Box 39,000 ريال Platinum Seats 4,500 ريال

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

المباراة الموعد القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،



18 ربيع ثاني 1442،



19:00 السعودية، 20:00 الإمارات SSC 7 HD

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الأسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.