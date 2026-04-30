كيف تحصل على تذاكر لمشاهدة كيليان مبابي في كأس العالم 2026: تذاكر مباريات فرنسا ومعلومات هامة

يعشق كيليان مبابي بطولات كأس العالم، والجماهير تعشق رؤيته يتألق على المسرح الأكبر. النجم الفرنسي يستعد الآن لسحر الجماهير في أمريكا الشمالية، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم لمشاهدة "الديوك" في قلب الحدث.
بعد تسجيله 12 هدفاً في نسختي 2018 و2022، التوقعات سكايبية بأن مبابي سيحطم الأرقام القياسية هذا الصيف. البداية ستكون أمام السنغال في ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي، تليها مواجهات نارية في المجموعة ضد العراق والنرويج.
يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجونه من معلومات حول تذاكر مباريات فرنسا في كأس العالم 2026، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار المتوقعة.
ما هو جدول مباريات فرنسا في كأس العالم 2026؟
رغم سجله التهديفي المرعب بـ 56 هدفاً دولياً، سيسعى مبابي لفك عقدة التسجيل أمام خصوم فرنسا في المجموعة التاسعة (Group I)، حيث لم يسبق له التسجيل في شباك السنغال، العراق، أو النرويج.
|التاريخ
|المباراة (توقيت مكة المكرمة)
|الملعب
|الثلاثاء 16 يونيو
|فرنسا × السنغال (10:00 مساءً)
|ملعب ميتلايف (نيوجيرسي)
|الاثنين 22 يونيو
|فرنسا × العراق (12:00 منتصف الليل)
|لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)
|الجمعة 26 يونيو
|فرنسا × النرويج (10:00 مساءً)
|ملعب جيلويت (فوكسبورو)
كيف تشتري تذاكر مباريات فرنسا في كأس العالم 2026؟
بدأت عملية بيع التذاكر الرسمية عبر موقع "فيفا" (FIFA) منذ سبتمبر 2025. ورغم انتهاء مراحل القرعة المسبقة، لا تزال هناك فرص ذهبية للحصول على مقعدك:
مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة
بدأت هذه المرحلة في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة. تعتمد هذه المرحلة على أسبقية الحجز (First-come, first-served) مع تأكيد فوري للشراء.
منصات إعادة البيع والأسواق الثانوية
إذا لم يحالفك الحظ في الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة فيفا الرسمية لإعادة البيع. كما تتوفر التذاكر عبر منصات موثوقة عالمياً مثل StubHub، والتي توفر خيارات متنوعة للجماهير الراغبة في ضمان حضور المباريات الكبرى.
كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات فرنسا؟
تتوزع التذاكر على 4 فئات رئيسية، ومتوسط الأسعار التقريبي هو:
- دور المجموعات: تبدأ من 60$ وتصل إلى 620$.
- دور الـ 16: من 170$ إلى 980$.
- ربع النهائي: من 275$ إلى 1,775$.
- النهائي الحلم: تبدأ من 2,030$ وتصل إلى 7,875$.
كيف تحصل على تذاكر الضيافة لمباريات فرنسا؟
لعشاق الرفاهية، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل مقاعد ممتازة وخدمات VIP:
- مباراة واحدة: تبدأ من 1,400 دولار للشخص الواحد.
- سلسلة الملاعب: تبدأ من 8,275 دولار.
- باقة "اتبع فريقي": تبدأ من 6,750 دولار.
ماذا نتوقع من كيليان مبابي في مونديال 2026؟
دخل مبابي التاريخ في سن الـ19 ببطولة 2018، والآن وهو في أوج عطائه مع ريال مدريد، يسعى لتحطيم رقم الأسطورة "جاست فونتين" ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا في المونديال.
فرنسا، بطلة العالم مرتين، تدخل البطولة كأبرز المرشحين، ورؤية مبابي يقود الهجوم في ملاعب أمريكا الشمالية هي تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.