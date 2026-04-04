Canada v Ukraine - International FriendlyGetty Images Sport
تذاكر مباريات مونديال كأس العالم 2026 في كندا

كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: الملاعب وجدول مباريات تورونتو وفانكوفر والمزيد

شاهد أفضل نجوم كرة القدم في العالم وهم يلعبون على أرض كندا

ينتظر عشاق كرة القدم الكنديون بشغف يوم 12 يونيو، حيث يستهل المنتخب الكندي مشواره في مونديال 2026 من مدينة تورونتو العريقة.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات كندا في دور المجموعات، ستشهد الملاعب الكندية مواجهات نارية مرتقبة، أبرزها لقاء ألمانيا وساحل العاج في تورونتو، وموقعة نيوزيلندا ضد بلجيكا في فانكوفر، مما يضمن وجبة كروية دسمة للجماهير.

يستعرض معكم GOAL كافة التفاصيل الحيوية حول تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في كندا، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وأسعارها المتوقعة.

متى تُقام مباريات كأس العالم في كندا؟

تستضيف كندا 13 مباراة في مونديال 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الإقصائية). إليكم الجدول الكامل:

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الجمعة، 12 يونيوالمجموعة B: كندا ضد الفائز من مسار اليويفا A (3 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
السبت، 13 يونيوالمجموعة D: أستراليا ضد الفائز من مسار اليويفا C (9 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الأربعاء، 17 يونيوالمجموعة L: غانا ضد بنما (7 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الخميس، 18 يونيوالمجموعة B: كندا ضد قطر (3 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
السبت، 20 يونيوالمجموعة E: ألمانيا ضد ساحل العاج (4 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الأحد، 21 يونيوالمجموعة G: نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الثلاثاء، 23 يونيوالمجموعة L: بنما ضد كرواتيا (7 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الأربعاء، 24 يونيوالمجموعة B: سويسرا ضد كندا (12 ظهراً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الجمعة، 26 يونيوالمجموعة I: السنغال ضد الفائز من المسار القاري 2 (3 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الجمعة، 26 يونيوالمجموعة G: نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الخميس، 2 يوليودور الـ 32: وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (7 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الخميس، 2 يوليودور الـ 32: متصدر المجموعة B ضد ثالث المجموعات E/F/G/I/J (8 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الثلاثاء، 7 يوليودور الـ 16: مباراة تحدد لاحقاً (1 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في كندا

أتيحت لعشاق المستديرة عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر منصة التذاكر الرسمية التابعة للفيفا.

ورغم انتهاء مراحل بيع هامة مثل "قرعة مبيعات فيزا" و"سحب التذاكر المبكر"، إلا أنه لا تزال هناك خيارات متاحة لتأمين مقعدك.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

إذا لم يحالفك الحظ في جولات القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة عبر المسارات الرسمية هي مراقبة "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" التي تنطلق في شهر أبريل.

لم يعلن الفيفا عن عدد التذاكر المتبقية، لكن التوقعات تشير إلى إقبال هائل ونفاد سريع للكميات المحدودة المتاحة.

الأسواق الثانوية والمنصات الموثوقة

بالإضافة إلى المنصات الرسمية، تبرز مواقع إعادة البيع الشهيرة مثل StubHub كخيار مثالي لمن يبحثون عن تذاكر لمباريات محددة أو في مدن معينة بعد نفادها من الموقع الرسمي. توفر هذه المنصات مرونة أكبر في الاختيار، وإن كانت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

تنقسم تذاكر المونديال في كندا إلى أربع فئات رئيسية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتوفر أفضل إطلالة في المدرجات السفلية.
  • الفئة 2: موزعة بين المدرجات العلوية والسفلية.
  • الفئة 3: تتركز غالباً في الطبقة العلوية.
  • الفئة 4: الأكثر اقتصادية وتناسب الميزانيات المحدودة.

شهدت الأسعار تبايناً ملحوظاً، وإليكم نطاق الأسعار التقديري حسب مرحلة البطولة:

المرحلةنطاق سعر التذكرة (بالدولار)
دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)$60 - $620
دور المجموعات (مباريات أمريكا، كندا، المكسيك)$75 - $2,735
دور الـ 32$105 - $750
دور الـ 16$170 - $980

عبر منصات مثل StubHub، يمكن للمشجعين تأمين تذاكرهم لمباريات كندا بأسعار تبدأ من 265 دولاراً فصاعداً.

ملاعب كأس العالم 2026 في كندا

ستقام المباريات على ملعبين عالميين هما:

  • ملعب بي سي بليس (فانكوفر): السعة 54,000 مشجع.
  • ملعب BMO (تورونتو): السعة 45,000 مشجع.

ماذا نتوقع من مباريات مونديال 2026 في كندا؟

رغم أن هوكي الجليد هو الرياضة الشعبية الأولى، إلا أن "أمة ورقة القيقب" ستتحول بالكامل نحو كرة القدم هذا الصيف. حقق المنتخب الكندي قفزة نوعية في تصنيف الفيفا مؤخراً، ويستعد الآن للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

تحت قيادة المدرب جيسي مارش، أظهرت كندا تطوراً لافتاً بوصولها لنصف نهائي كوبا أمريكا 2024 وتحقيق انتصارات تاريخية. وبالإضافة إلى كندا، ستكون بنما ونيوزيلندا من المنتخبات التي ستخوض مباراتين على الأقل فوق الأراضي الكندية، مما يعد بأجواء جماهيرية صاخبة لا تُنسى.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت لعشاق كرة القدم عدة فرص للحصول على تذاكر مونديال 2026 عبر البوابة الرسمية للتذاكر على موقع "فيفا". ورغم انتهاء عدة مراحل بيع سابقة، مثل "قرعة مبيعات فيزا المسبقة" في سبتمبر، و"سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر، و"قرعة الاختيار العشوائي" بين ديسمبر ويناير، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة!

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر التذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال البطولة. لن تكون هناك أي منافذ بيع تقليدية (خارجية)، وتظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشراء. لذا، ننصحك بتأمين تذكرتك عبر الإنترنت قبل فوات الأوان.

ستقام نسخة مونديال 2026 الاستثنائية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يوماً في قارة أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بتنظيم مشترك بين ثلاث دول. إليكم المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل.