تستعد مدينة دبي لاستقبال واحدة من أضخم الحفلات الموسيقية في تاريخها الحديث، حيث يعود الثلاثي الأسطوريلإحياء ليلة لا تُنسى في قلب "دبي هاربور". يتألف الفريق من أيقونات الموسيقى الإلكترونية أكسويل، ستيف أنجيلو، وسيباستيان إنغروسو، وهم الذين شكلوا ملامح موسيقى الـ EDM العالمية على مدار أكثر من عقد من الزمان. تأتي هذه الحفلة كختام مبهر لموسم فعاليات، مما يجعلها الحدث الأكثر انتظاراً لعشاق الرقص والموسيقى في المنطقة.

اشتهرت الفرقة بتقديم عروض بصرية وصوتية تخطف الأنفاس، ومع دخولهم حقبة 3.0 الجديدة، من المتوقع أن يكون العرض في دبي تجربة غامرة تتجاوز مجرد حفلة موسيقية تقليدية. من النجاحات الطاغية مثل Don't You Worry Child إلى الأداء التاريخي في مهرجان كوتشيلا، أثبتت المجموعة أنها القوة الضاربة في عالم الموسيقى الإلكترونية. وبصفتنا في GOAL المصدر الموثوق لكل ما يخص الفعاليات الكبرى، قمنا بتجميع كافة التفاصيل التي تحتاجها لضمان مكانك في هذا الحدث التاريخي.

إذا كنت تتساءل عن كيفية الحصول على التذاكر قبل نفاذها، فأنت في المكان الصحيح. يوفر هذا المقال دليلاً شاملاً حول المواعيد، الأسعار، وأفضل المنصات الموثوقة للشراء لضمان دخول سلس ومضمون. لا تفوت فرصة مشاهدة ملوك الهاوس وهم يودعون موسم دبي بأداء أسطوري.

متى ستقام حفلة Swedish House Mafia؟

من المقرر أن تُقام الحفلة في عطلة نهاية الأسبوع، مما يجعلها التوقيت المثالي للزوار القادمين من خارج دبي أو المقيمين الراغبين في الاحتفال بنهاية الموسم. إليك تفاصيل الموعد والمكان:

التاريخ والوقت الحدث الموقع التذاكر 16 مايو 2026 | 06:00 مساءً Swedish House Mafia (ختام الموسم) Ushuaïa Dubai Harbour Experience احجز الآن

أين يمكن شراء تذاكر Swedish House Mafia في دبي؟

لضمان الحصول على تذاكر أصلية وتجنب أي مشاكل عند البوابة، نوصي دائماً باستخدام المنصات المعتمدة والموثوقة عالمياً. الطريقة الأفضل والأكثر أماناً لتأمين مقعدك هي عبر StubHub، حيث يوفر الموقع ضمانات كاملة للمشترين وتجربة شراء سلسة للغاية.

تتميز عملية الشراء عبر الإنترنت بأنها توفر لك "دخولاً بدون احتكاك"، حيث تصلك التذاكر مباشرة على هاتفك المحمول، وهو النظام المعتمد في دبي هاربور لتسريع عملية الدخول وضمان أعلى معايير الأمان. يمكنك مقارنة الأسعار واختيار الفئة التي تناسب ميزانيتك بضغطة زر واحدة.

كم تبلغ أسعار تذاكر Swedish House Mafia في دبي؟

تتنوع أسعار التذاكر لتناسب جميع الفئات، بدءاً من المعجبين الذين يبحثون عن أقل سعر وحتى أولئك الذين يرغبون في تجربة VIP فاخرة. وفقاً للبيانات المتاحة، تبدأ أسعار التذاكر من مستويات تنافسية للغاية:

التذاكر العادية (General Admission): تبدأ من حوالي 195 درهم إماراتي ، وهي الخيار الأفضل للقيمة مقابل السعر وتوفر لك مكاناً في قلب الحدث.

تبدأ من حوالي ، وهي الخيار الأفضل للقيمة مقابل السعر وتوفر لك مكاناً في قلب الحدث. فئة الـ Golden Circle: تمنحك قرباً أكبر من المنصة وتبدأ أسعارها عادة من 350 - 500 درهم إماراتي .

تمنحك قرباً أكبر من المنصة وتبدأ أسعارها عادة من . طاولات الـ VIP والضيافة: لمحبي الرفاهية، تبدأ أسعار حجز الطاولات من 6,000 درهم إماراتي وتصل إلى مبالغ أعلى للفئات الملكية التي توفر إطلالات بانورامية وخدمة خاصة.

نصيحة الخبراء: التذاكر الأرخص دائماً ما تنفد في الساعات الأولى من طرحها، لذا إذا وجدت تذكرة بسعر 195 أو 320 درهماً، لا تتردد في شرائها فوراً.

كل ما تحتاج لمعرفته حول Ushuaïa Dubai Harbour Experience

يعد Ushuaïa Dubai Harbour Experience الوجهة الأبرز للحياة الليلية والموسيقى في المنطقة حالياً. يقع في منطقة دبي هاربور الساحرة، ويوفر إطلالات خلابة على أفق "دبي مارينا" وعين دبي.

الموقع والوصول: يقع الموقع في دبي هاربور، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر سيارات الأجرة أو تطبيقات النقل الذكية مثل أوبر وكريم. يُنصح بشدة بالوصول مبكراً نظراً للإقبال الكبير المتوقع، وللاستمتاع بمنظر الغروب فوق البحر قبل بدء العرض الرئيسي.

التجهيزات والخدمات: يتميز المكان بمسرح مفتوح مزود بأحدث تقنيات الإضاءة والأنظمة الصوتية في العالم. تتوفر مرافق متعددة تشمل مناطق للطعام، منصات مشروبات، ومناطق مخصصة للـ VIP. الحفل مخصص للبالغين فقط، لذا تأكد من إحضار هوية أصلية سارية المفعول للدخول.

لماذا يجب أن تحضر؟ هذه ليست مجرد حفلة، بل هي ختام الموسم الأقوى في دبي. التنافس على التذاكر شديد جداً، ليس فقط من سكان الإمارات، بل من السياح القادمين من دول الخليج وأوروبا خصيصاً لمشاهدة هذا العرض. إنها فرصة نادرة لمشاهدة عرض 3.0 لفرقة Swedish House Mafia في بيئة مفتوحة بجانب البحر، وهو ما يضمن أجواءً حماسية لن تتكرر قريباً.