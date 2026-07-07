تذاكر جولة «The Eternal Sunshine Tour 2026» لأريانا غراندي: التواريخ، وأسعار التذاكر، وإعادة البيع، والمزيد

بعد غياب دام ست سنوات عن المسرح، عادت نجمة البوب أريانا غراندي أخيرًا. ومن المقرر أن تضيء جولتها المرتقبة «The Eternal Sunshine Tour» المسارح في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2026. وتأتي هذه الجولة الضخمة في أعقاب ألبومها «Eternal Sunshine» الذي نال استحسان النقاد، وتُعد أول جولة لها منذ جولة «Sweetener World Tour» التي حققت نجاحًا باهرًا في عام 2019.

وقد أحدث الألبوم الجديد ضجة كبيرة بالفعل، حيث تُظهر الأغاني الناجحة مثل «yes, and?» تطور غراندي كفنانة. وكانت عودتها إلى المسرح من أكثر الأحداث التي حظيت بالاهتمام في عالم الموسيقى، حيث نفدت تذاكر البيع المسبق في غضون دقائق بسبب الطلب الهائل. ويتسابق المعجبون الآن للحصول على مقاعدهم لمشاهدة عودتها الحية.

سواء كنت من معجبي أريانا منذ زمن طويل أو من المعجبين الجدد، فإن GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها للتنقل في سوق التذاكر وحجز مكانك في أحد أكثر العروض إثارة في عام 2026. بدءًا من المبيعات الرسمية وصولًا إلى منصات إعادة البيع الموثوقة، نقدم لك كل ما تحتاجه لمعرفة كيفية الحصول على تذاكر جولة «The Eternal Sunshine Tour».

متى ستُقام جولة «The Eternal Sunshine Tour 2026» لأريانا غراندي؟

من المقرر أن تستمر جولة أريانا غراندي من يونيو إلى أغسطس 2026، مع عدد كبير من الحفلات في الولايات المتحدة قبل أن تتوجه إلى المملكة المتحدة.

ونظرًا للطلب الكبير، تمت إضافة عدة مواعيد إضافية في مدن مختلفة عبر أمريكا الشمالية.

الجدول الزمني والتواريخ القادمة لجولة أريانا غراندي "The Eternal Sunshine Tour"

تعد المرحلة الأمريكية الشمالية من الجولة جولة شاملة تغطي المدن الكبرى من الساحل إلى الساحل. بعد الحفلات الأولى في أوكلاند، ستتضمن الجولة عدة أمسيات في لوس أنجلوس وأوستن وبروكلين، مما يمنح المعجبين في هذه المناطق الحضرية الرئيسية المزيد من الفرص لرؤيتها.

ستستمر الجولة بعد ذلك بمحطات في مدن مثل شيكاغو وبوسطن وأتلانتا قبل أن تختتم جولتها في الولايات المتحدة وتتجه إلى المملكة المتحدة لإقامة مدتها خمس ليالٍ في O2 Arena بلندن.

يُنصح المعجبون بمتابعة آخر المستجدات باستمرار، حيث قد تُضاف تواريخ إضافية إذا استمر الإقبال مرتفعًا بشكل استثنائي.

أين يمكن شراء تذاكر جولة "The Eternal Sunshine Tour" لأريانا غراندي؟

نظرًا للشعبية الهائلة التي تتمتع بها أريانا غراندي والطلبالكبير على هذه الجولة، قد يكون الحصول على التذاكر تحديًا.

ورغم أن المبيعات الرسمية عبر منصات مثل تيكيت ماستر كانت المصدر الرئيسي لطرح التذاكر في البداية، إلا أن العديد من العروض بيعت بالكامل على الفور. وهنا يصبح سوق إعادة البيع أداة أساسية للمعجبين.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على التذاكر الآن، فإن StubHub هو خيارك الأفضل من خلال بائعي التجزئة الثانويين، في حين تقدم Viagogo وVivid Seats وSeatGeek أيضًا خيارات تتيح لك حضور الحفل بسعر يبدأ من 267 دولارًا.

يمكنك أيضًا التحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تذاكر بلاتينية رسمية أو باقات VIP لا تزال متوفرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة «The Eternal Sunshine Tour» لأريانا غراندي؟

يمكن أن يختلف سعر تذاكر جولة أريانا غراندي بشكل كبير بناءً على عدد من العوامل، بما في ذلك المدينة، والمكان، والتاريخ المحدد، وموقع المقعد. ونظرًا لأن المبيعات الرسمية قد انتهت إلى حد كبير، فإن الأسعار على منصات إعادة البيع مثل StubHub تتحدد وفقًا للعرض والطلب.

بشكل عام، يمكنك توقع أن تكون أسعار التذاكر أعلى من قيمتها الاسمية بسبب ارتفاع الطلب على هذه الجولة التي طال انتظارها. وفقًا لبيانات السوق من مختلف مواقع إعادة البيع، تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة لبعض العروض من حوالي 330 دولارًا. ومع ذلك، يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة للمقاعد الأكثر رواجًا.

المنطقة العلوية: توقع أن تدفع عدة مئات من الدولارات مقابل المقاعد في الأقسام العلوية من الصالة.

توقع أن تدفع عدة مئات من الدولارات مقابل المقاعد في الأقسام العلوية من الصالة. المنطقة السفلية/المستوى المتوسط: توفر هذه المقاعد إطلالة رائعة وتتراوح أسعارها عادةً بين 400 دولار وأكثر من 600 دولار.

توفر هذه المقاعد إطلالة رائعة وتتراوح أسعارها عادةً بين مقاعد الطابق الأرضي/الصف الأمامي: هذه هي التذاكر الأكثر طلبًا وستكون الأغلى، حيث تبدأ أسعارها غالبًا من أكثر من 700 دولار وتصل إلى آلاف الدولارات للمقاعد المميزة بالقرب من المسرح.

هذه هي التذاكر الأكثر طلبًا وستكون الأغلى، حيث تبدأ أسعارها غالبًا من أكثر من 700 دولار وتصل إلى آلاف الدولارات للمقاعد المميزة بالقرب من المسرح. باقات كبار الشخصيات (VIP): تتوفر أيضًا باقات كبار الشخصيات، والتي قد تشمل مقاعد مميزة، وسلعًا حصرية، ودخولًا مبكرًا إلى المكان، ويمكن أن تتراوح أسعارها بين 500 دولار وأكثر من 1,000 دولار أو أكثر، اعتمادًا على المزايا المضمنة.

من المهم ملاحظة أن هذه تقديرات عامة، وأن الأسعار قابلة للتغيير وفقًا لحركة السوق. نوصي بالاطلاع مباشرةً على صفحة التذاكر علىموقع StubHub لمعرفة أحدث الأسعار ومدى توفر التذاكر.

من هي أريانا غراندي؟

تعد رحلة أريانا غراندي لتصبح واحدة من أكثر نجوم البوب تأثيرًا في العالم دليلًا على موهبتها المذهلة وأخلاقيات عملها. اشتهرت لأول مرة عندما كانت مراهقة في برنامج «فيكتوريوس» على قناة نيكلوديون، حيث جذبت صوتها القوي انتباه المعجبين والنقاد على حد سواء بسرعة.

كان انتقالها إلى عالم الموسيقى سلسًا. من خلال ألبومها الأول «Yours Truly» الصادر عام 2013، عرّفت غراندي العالم بنطاقها الصوتي المذهل الذي يمتد لأربعة أوكتافات، مما أدى إلى مقارنتها بماريا كاري. وعززت مكانتها كقوة بارزة في عالم البوب من خلال ألبومات لاحقة مثل «My Everything» و«Dangerous Woman»، التي أنتجت أغاني حققت نجاحًا عالميًا مثل «Problem» و«Side to Side».

وإلى جانب موسيقاها، تشتهر غراندي بأسلوبها المميز، ودعمها الثابت لمعجبيها، ومرونتها الفنية. ويُبرز دورها الأخير في تجسيد شخصية «غليندا» في فيلم «ويكيد» (Wicked) المرتقب، الذي حصلت بفضله على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، تنوع مواهبها بشكل أكبر. وتُعد جولة «إيترنال صنشاين» (Eternal Sunshine Tour) احتفالاً بفصلها الموسيقي الأخير وعودتها المظفرة إلى المسرح.